Azadiya Welat muhabiri: Gözaltında iki gün boyunca işkence gördüm

Bitlis’te polislerce alıkonulan Azadiya Welat gazetesi muhabiri Adnan Kümek, "iki gün boyunca işkenceye maruz kaldığını", "polislerin, çalışma kartını eriterek bacaklarına damlattığını" söyledi.

DİHA’dan Yasin Kobulan’ın haberine göre, 27 Eylül’de Bitlis’ten Siirt’e giderken içinde bulunduğu araç polislerce durdurulan Kümek, muhabir kartını gösterince araçtan indirilerek gözaltına alındı. Ancak Kümek, polis merkezine götürülmek yerine iki gün boyunca metruk bir binada tutulduğunu söyledi.

Kümek, başından geçenlere daie şu iddiaları dile getirdi:

“Bindirildiğim polis aracıyla Bitlis’e doğru yola koyulduk. Yol boyunca edilen küfür ve hakaretlerle emniyete götürüleceğimi sanırken, Bitlis kent merkezi dışında yer alan metruk bir binaya konuldum.”

Kümek, işkenceye maruz kaldığı ve vücudunda hâlâ işkence ve yanık izlerinin bulunduğunu, bacaklarının diz kapağına kadar şiştiği belirterek, şunları söyledi:

“Muhabir kartımı alan polisler, kartı yakıp naylonunu bacaklarıma damlattı. İki gün boyunca bana işkence ettiler.”

Maruz kaldığı işkence nedeniyle tedavisine hâlâ devam edildiği belirtilen Kümek’in, polisler hakkında suç duyurusunda bulunacağı aktarıldı.