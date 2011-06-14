T24 - Türkiye'de günlük yayın yapan tek Kürtçe günlük gazete olan ve yetkililerin kimi zaman "Kürtçe yayın var" diyerek örnek gösterdiği Azadiya Welat gazetesi, 9'uncu kez kapatıldı.







Bugüne kadar sık sık mahkemeler tarafından yayını durdurulan, imtiyaz sahiplerine ve sorumlu yazı işleri müdürlerine yüz yılları bulan hapis cezası verilen Azadiya Welat gazetesi, İstanbul Özel Yetkili 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 15 gün süreyle kapatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın talebi üzerine Özel Yetkili 12. Ağır Ceza Mahkemesi, gazetenin 12 Haziran'da yayımlanan sayısında yer verilen haberleri gerekçe göstererek, gazetenin sayılarına el konulmasına ve yayınının da 15 gün süreyle durdurulmasına karar verdi. Mahkeme, gerekçesinde ise, gazetenin "Öcalan çıkmayana kadar gerilla dağdan inmeyecektir" ve "Biz yine diyoruz ki bize katılın birlik olalım" başlıklı haberlerde KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan'ın görüşlerine yer verdiği, "kardeşlik" başlıklı haberde yaşamını yitiren PKK'lilerin kod isimlerinin yer aldığını ve bununla "Örgüt propagandası" yapıldığını iddia etti.

Kararda Basın Kanunu'nun 25/2-3 maddeleri uyarınca gazetenin 12 Haziran sayısı hakkında toplatma ve el koyma kararı veren mahkeme, TMK'nin 6/son maddesi uyarınca Azadiya Welat gazetesine 15 günlük yayın durdurma cezası verdi.



9'uncu kez kapatılıyor

Kürtlerin ve Kürtçenin kabul edilmediği 1990'lı yıllarda bir Kürtçe gazete yayınlanmaya başlandı. Haftalık Welat Gazetesi 22 Şubat 1992 günü yayına başladı. 115 sayı yayınlanan gazete, dava ve cezalar nedeniyle kapatılır ve daha sonra Welatê Me gazetesi yayına başlar. 1996 yılına kadar 46 sayı çıkarılan gazetenin de kapatılmasıyla birlikte Azadiya Welat yayına başlar. Kürt basın yayın alanında en uzun soluklu gazete unvanına sahip olan Azadiya Welat gazetesi 15 Ağustos 2006'da günlük yayına geçti. Günlük yayın yapan tek Kürtçe gazete olan Azadiya Welat, günlük yayına geçtiğinden beri, 9'uncu kez kapatılmış oldu.

Sadece kapatılmayla sınırlı tutulmayan baskılar, gazetenin yazı işleri müdürlerine verilen ve dudak uçuklatan cezalarla da kendini sürekli gösterdi. Halen cezaevinde olan Azadiya Welat Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Vedat Kurşun'a 166 yıl ceza verilmesi Kurşun'dan sonra yazı işleri müdürlüğünü devralan Emine Demir'e 138 yıl ceza verilmesi ardından Yazı İşleri Müdürlüğü'nü devralan ve halen tutuklu bulunan Ozan Kılınç'a da 10'larca yıllık hapis cezasının verilmesi Kürtçe gazete üzerindeki baskıların geldiği boyutu gözler önüne seriyor. Gazetenin bir başka yazı işleri müdürü Mehdi Tanrıkulu da mahkemede Kürtçe savunma yapmak isteyince tutuklanarak cezaevine gönderilmiş daha sonraki mahkemede serbest bırakılmıştı.





