Az kalsın gidiyordu



Geçtiğimiz sezon gerek yaşadığı sakatlıklar gerekse teknik direktörü Frank Rijkaard'la yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan kopma noktasına gelen Barcelona'nın Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o, bu sezon adeta yeniden doğdu.



İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) 8. hafta da geride kalırken ligin en çok konuşulan isimlerinin başında kuşkusuz Samuel Eto'o geliyor. Geçtiğimiz sezon takımdan ayrılması hatta bir ara Fenerbahçe'ye de gelmesi gündemde olan Barcelona'nın Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o bu sezon gösterdiği performansla adeta parmak ısırtıyor. Takımın bu sezonki en büyük transferi olarak lanse edilen Eto'o, ligde 8 maçta attığı 9 golle dikkatleri üzerine çekerken Valencia'nın yıldızı David Villa'yla birlikte gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor.



Samuel Eto'o, Cumartesi günü ligde oynadıkları ve 5-0 kazandıkları Almeria maçında da 3 gol birden attı ve hat-trick yaptı. Maçın ilk 23 dakikasına 3 gol birden sığdıran Eto'o, Barcelona tarihinin bir lig maçında en hızlı hat-trick yapan oyuncusu olarak da tarihe geçti. Samuel Eto'o karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, mütevazı bir konuşma yaptı ve, "Xavi Messi bana pas verdikleri zaman gol atmak benim için kolay oluyor. Golcüler gol atmak için varlar. Ancak ben sadece gol atmayı değil takım arkadaşlarıma yardım etmeyi de düşünüyorum. Önemli olan bu galibiyetleri sezon sonuna kadar devam ettirebilmek" dedi.



Samuel Eto'o'nun golleriyle yıldızlaştığı Barcelona, 6'sı ligde olmak üzere üst üste 9'uncu maçını kazanarak dikkat çekti. Guardiola'nın öğrencileri, Atletico Madrid'i 6-1, Şampiyonlar Ligi'nde FC Basel' 5-0 ve son olarak da Almeria'yı 5-0 yenerek dikkat çekmişti. Frank Rijkaard yönetiminde son iki sezondur taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan FC Barcelona bu sezon lige kötü bir başlangıç yapmasına karşın üst üste kazandığı maçlarla şampiyonluk yarışına ortak olmuştu. Barça, Real Madrid'le birlikte lider Valencia'nın yalnızca 1 puan gerisinde ikinci sırayı paylaşıyor