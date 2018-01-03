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Az daha hırsız diye linç edeceklerdi

Hasan POLATLI/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Kahramankazan ilçesinde, girdikleri bir inşaatta hırsız sanılan 3 kişi, mahalle sakinlerinin saldırısına uğradı

03 Ocak 2018 18:23

Hasan POLATLI/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Kahramankazan ilçesinde, girdikleri bir inşaatta hırsız sanılan 3 kişi, mahalle sakinlerinin saldırısına uğradı. Mahalle sakinleri, inşaatta yakaladıkları B.B.’yi döverken, 2 kişi kaçtı.
Atatürk Mahallesi sakinleri, Onural Şeref Bozkurt Caddesi üzerinde inşaat halindeki binaya giren 3 kişiyi fark etti. Kısa sürede ellerine sopa ve demir çubukları alan yaklaşık 15 kişilik mahalle sakini hırsız sandıkları kişilere saldırmaya başladı. Öfkeli grup ilk yakaladıkları B.B.’ye (22) saldırmaya başladıkları sırada diğer 2 kişi olay yerinden kaçarak dayak yemekten kurtuldu. Bu sırada gelen polis ekipleri B.B.’yi öfkeli kalabalığın elinden zor kurtararak ekip otomobiline bindirdi. Diğer 2 şüpheliyi inşaatın diğer kısımlarında olduğunu sanan polisler alanı didik didik ararken, mahalle sakinleri de bu sırada ellerinde demir çubuk ve sopalarla zanlıların çıkarılmasını bekledi.
Diğer 2 şüpheliyi arama çalışmaları boş çıkarken, B.B., tedavi edilmek üzere Hamdi Eriş Devlet Hastanesi götürüldü. Savcılıkta uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirten B.B. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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