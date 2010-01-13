Az bile yapmışız keşke daha fazla yapsaydık

Yüksek koltuk Türkiye'ye, 'alçak' koltuk İsrail'e Pana Film, İsrail'e inat, 'Kurtlar Vadisi Filistin' ile insanlık dramını beyaz perdeye taşıyacak.





Fenomen dizi Kurtlar Vadisi Pusu'da yer alan bir sahneyi protesto için planlı olarak diplomatik küstahlık yapan İsrail'e, "Doğruları söylemeye ve yanlışları teşhir etmeye devam edeceğiz" mesajını gönderen Pana Film'den ikinci uyarı "Kurtlar Vadisi Filistin" filmiyle geldi. Dizi senaristlerinden Bahadır Özdener, "1,5-2 dakikaya hassasiyet gösteriyorlar. 1,5 saatlik Filistin'i anlatalım, bakalım ne tepki verecekler" dedi.



Bahadır Özdener, dizi ve İsrail'in hazmedemediği sahneler hakkında Canlı Gaste'de Can Dündar'a konuştu:



"Dizinin hikayesi içerisinde Amerikan-İsrail ilişkilerinin gergin olduğunu, Türkiye'nin bunun mağdur taraflarından biri olduğunu anlatmaya, Amerikan-İsrail menfaatlerinin bu sefer uyuşmadığını ve bu nedenle Türkiye'nin çatışma alanı içerisine girdiğini, Türkiye'de bazı gerçekleşen terör olaylarının arkasında Amerika ve İsrail olduğunu anlatmaya çalışıyorduk. Polat Alemdar'ın en yakın adamlarından Memati'nin oğlu Ali Memati bu nedenle kaçırıldı. Ve sürpriz bir şekilde İsrailli kişiler tarafından alıkonulduğu öğrenilince Polat buraya baskın yaparak çocuğu ele geçirdi. Sahnenin özeti budur.





Böyle bir tepki yaratacağını bekliyor muydunuz?



Tabii bekliyorduk, bir tepki yaratsın diye yapmadık, ama İsrail'in kendi krizlerini iyi yönettiğini ve bu tip şeylere asla kayıtsız kalmadığını çok iyi biliyorduk. Kurtlar Vadisi Irak filminden sonra İsrail'den ve dünyanın çeşitli yerlerinden çeşitli tepkiler yönelmişti. Bunların birincisi Kurtlar Vadisi Irak filminde bir doktorun organ kaçakçılığı yaptığı ve bu doktorun Yahudi olduğu için böyle bir şey yapmadığıydı. Bunun yalan olduğu ifade edilmişti ve çok ağır şekilde suçlanmıştık. 3-4 ay önce İsrail'de büyük bir operasyon düzenlendi ve bu tip olayların gerçekleştiği doğrulandı.





Şimdi dönüp baktığınızda biraz dozu fazla kaçırmışız yoksa az bile yazmışız keşke daha fazla yazsaydık mı diyorsunuz?



Az bile yapmışız keşke daha fazla yapsaydık. Çünkü İsrail yönetimi tuhaf bir anlayışa sahip. Kurtlar Vadisi çok seyredilen, özellikle Ortadoğu'da çok etkin bir dizi. Kurtlar Vadisi'nin puslu atmosferinde İsrailliler yer almak istemiyorlarsa ellerini kanlı işlerden çekmeliler. Dolayısıyla dizinin konsepti içerisinde değil İsrail'in yaptıklarını anlatmak. Ama, sahneleri görünce az bile yapmışız diyorum ve diyoruz. Bundan daha fazlasını yapmak için ne yapabiliriz onu kendi aramızda çalışıyoruz. Çünkü Gazze'de yaşanan bir insalık dramıdır ve bunu bir şekilde uluslararası kamuoyuna daha çarpıcı bir şekilde getirmek için Kurtlar Vadisi Filistin projesi hazırlıyoruz. Bakalım o zaman ne tepkiler alacağız çünkü bu 1,5-2 dakikalık bir sahne ama bu 1,5 saatlik bir film olacak. Anlatacağımız konular çok çarpıcı ve gerçekler olacak, bakalım o zaman ne tepki gösterecekler.





Yazdığınız dizide bir metin, uluslararası diplomatik bir krize, fırtınaya neden olabiliyor. Bunun sorumluluğunu hissediyor musunuz?



Türkiye'nin bütün meseleleri bizi nasıl ilgilendiriyorsa tabi ki bu da bizi ilgilendiriyor. Ama Türkiye artık kabuğundan çıkmak durumunda. Burada bir dizi yazıyoruz, bizim insanımız bunu seyrediyor, dünyanın her yerinde 200 milyonu aşkın insan diziyi Türkiye'dekilerle aynı duygularla seyrediyor. 10 sene önce bunu kimse hayal edemezdi. Biz ülke olarak gücümüzün farkına vardığımız zaman diplomasinin ayakları değişecektir. Sanıyorum daha yüksek koltukta biz oturuyor olacağız."







