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Spor

AZ Alkmaar'ın yeni patronu Koeman

18 Mayıs 2009 01:52


Hollanda Ligi’ni şampiyon tamamlayan Az Alkmaar , Van Gaal'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ronald Koeman'ı getirdi. 

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde bu sezonu şampiyon olarak tamamlayan AZ Alkmaar'ın yeni çalıştırıcısı Ronald Koeman oldu.

AZ Alkmaar, bu sezon takımı şampiyonluğa ulaştıran Louis Van Gaal'in Bayern Münih'e gitmesinin ardından, teknik direktör arayışını bir başka Hollandalı isim Ronald Koeman ile sonlandırdı. AZ Alkmaar resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, eski milli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi.

46 yaşındaki Koeman, daha önce Ajax Amsterdam, Benfica, PSV Eindhoven ve Valencia'yı çalıştırmıştı.

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