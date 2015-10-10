Beraat eden Aziz Yıldırım'ın fotoğrafı paylaşım rekoru kırdı

Şike davasında karar açıklandığı sırada Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
Yaklaşık 4.5 yıldır Türk futbolunun 1 numaralı gündem maddesi olan Şike davası bitti.
Yeniden görülen davaya bakan 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve tüm sanıkların beraatine karar verdi.
Hürriyet'te yer alan habere göre, Aziz Yıldırım'ın, Çağlayan Adliyesi'ndeki duruşmada mahkeme kararı açıklandığı sırada çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile yönetici arkadaşları davanın sonuçlanmasının ardından Papermoon'da kutlama yemeği yedi.