T24 LogoT24 Logo
Spor

Beraat eden Aziz Yıldırım'ın fotoğrafı paylaşım rekoru kırdı

Yaklaşık 4.5 yıldır Türk futbolunun 1 numaralı gündem maddesi olan Şike davası bitti

10 Ekim 2015 12:21

Şike davasında karar açıklandığı sırada Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Yaklaşık 4.5 yıldır Türk futbolunun 1 numaralı gündem maddesi olan Şike davası bitti.

Yeniden görülen davaya bakan 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve tüm sanıkların beraatine karar verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre,  Aziz Yıldırım'ın, Çağlayan Adliyesi'ndeki duruşmada mahkeme kararı açıklandığı sırada çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile yönetici arkadaşları davanın sonuçlanmasının ardından Papermoon'da kutlama yemeği yedi.

ETİKETLER

aziz yıldırımşike davasıberaatfotoğrafhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24