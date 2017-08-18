Ayvalık'taki yangında 5 hektar çam ve zeytinlik zarar gördü

Kadri KAYA / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık İlçesi\'nde çam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahelesiyle söndürüldü. Yangından 5 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Hakkıbey Yarımadası\'nda Şeytan Sofrası\'nın alt kısımlarında bulunan çam ve zeytin ağaçlarının yer aldığı bölgede, dün saat 16.15\'te, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sitelerin de yer aldığı bölgeden yükselen dumanları görenler yangını itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler bölgede çalışma başlattı. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'na bağlı Ayvalık İtfaiye Amirliği ekipleri, Ayvalık\'ın yanı sıra Edremit, İzmir ve Çanakkale\'den Orman işletme Şeflik ve müdürlüklerine ait 15 arazöz, 7 İtfaiye aracı, 11 su tankeri, 2 dozer, 1 grayder müdahale etti. Balıkesir ve Ayvalık Belediye araçları da söndürme çalışmalarına destek verdi. 4 helikopter ve 2 uçağın da katılmasıyla rüzgar nedeniyle kısa sürede geniş alana yayılan yangın söndürme çalışmaları hız kazandı. Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı Şeytan Sofrası yolunda güvenlik tedbirleri alarak sivillerin yangın bölgesine girişini durdurdu. Yangın çam ve zeytin ağaçlarıyla kaplı, doğa harikası bölgenin 5 hektarlık alanını küle çevirdi. Soğutma çalışmaları bugün de devam etti. Yangının çıkış nedeni netlik kazanmazken araştırmaların sürdüğü bildirildi.

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