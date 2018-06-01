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Ayvalık'taki tekne kazasında kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Aileler, Ayvalık Kaymakamlığı'nı 'duyarsızlık'la suçladı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 6 gün önce, yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı için açılan ve fırtınada batan teknedeki 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kazadan sağ kurtulan 5 kişiden Mert Boysener'in ifadesi doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, teknenin sahibi 28 yaşındaki Volkan Çanakçı ve 27 yaşındaki Kerem İncedayı'nın cesetlerine ulaşılırken; Mustafa Fırat Göral ile Hayri Kar'ı arama çalışmalarına bugün de devam edildi.
Ayvalık ve Dikili Sahil Güvenlik Komutanlıklarına ait 2 hücumbot ile 1 helikopter denizde arama yaparken; Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçlarının yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sualtı Arama Kurtarma dalgıçları da çalışmalarını sürdürdü. Sosyal medyada ise dalgıçların 5 gündür aralıksız dalış yaptığı belirtilerek, en az 2 yıldız dalış brövesine sahip gönüllülere çağrı yapıldı.
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