Ayvalık'taki söyleşide, Ankara'daki terör saldırısı konuşuldu

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'İN Ayvalık İlçesi\'nde, Ayvalık Demokrası Platformu öncülüğünde düzenlenen söyleşide, 10 Ekim 2015\'te Ankara Tren Garı önünde düzenlenen 101 kişinin yaşamını yitirdiği, terör saldırısı konuşuldu.

Ayvalık Demokrasi Platformu tarafından Sarı Zeybek Tesisleri\'nde düzenlenen \'10 Ekim Katliamı Öncesi ve Sonrası\' başlıklı söyleşi, saat 18.00\'de başladı. CHP Ayvalık İlçe Başkanı Ahmet Toker moderatörlüğündeki söyleşiye CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, İzmir Barosu\'ndan Avukat Hasan Hüseyin Evin ve Türk Tabipler Birliği\'nden Dr. Bülent Nazım Yılmaz konuşmacı olarak katıldı. Söyleşiyi CHP Balıkesir Milletvekilleri Namık Havutça, Ahmet Akın, CHP Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer ve Ayvalık Demokrasi Platformu\'nu oluşturan siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş dinledi. Saldırıda hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan söyleşide katliamla ilgili sunum yapıldı. Sunumun ardından yapılan açıklamada, barış çağrısının 10 Ekim\'de bombalarla yanıt bulduğu, saldırıya ilişkin soruşturma ve iddianamelere bakıldığında bu saldırının da diğerleri gibi engellenmediği öne sürüldü.

\'100 YILDIR BU TOPRAKLARDA YENİ BİR ŞEY YOK\'

Söyleşide konuşan CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, 1901 yılında bir Alman şirketinin Bağdat demiryolunu yapma, 40 yıl süreyle işletme ve çevresinde bulunan koridordaki tüm petrolü işletme konusunda Abdülhamit\'le yapmak istediği anlaşmadan bahsederek, \"O gün bu gündür bu topraklarda yalnızca figüranlar ve kuklalar değişti. Kuklacılar değişmedi. Bu topraklarda 100 yılı aşkın süredir yeni olan hiçbir şey yok. Bizim siyasal tarihimiz, büyük siyasal kayıpların tarihidir. Bizi sürekli aynı yalanlarla kandırıyorlar\" dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm ise 1977\'den bugüne çok sayıda katliam yaşandığını vurgulayarak, \"Bu ülkenin aydınları, demokratları katledildi, ama hep birkaç tetikçi yakalandı, hiçbir zaman bu katliamların failleri ortaya çıkmadı. Çünkü organize edenler belli, bunların çıkması mümkün değildi. Her katliamdan sonra failler bulunacak, hesap sorulacak deniliyor ama bir bakıyoruz o katliamdan sonra yolumuza devam ediyoruz\" diye konuştu.

İktidarı da eleştiren Mehmet Tüm, darbe girişiminin ardından 20 Temmuz\'da ilan edilen OHAL ile darbe yapıldığını öne sürüp, 110 bin kamu görevlisinin işinden olduğunu söyledi.

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