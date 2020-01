Ayvalık'ta zeytin dolu 3 gün

Kadri KAYA- Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde zeytin ve zeytinyağının kalite bilinirliğini arttırmak amacıyla 3-5 Kasım tarihlerinde bu yıl 13\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Zeytin Hasat Günleri, zeytine minnet yürüyüşü ile başladı.

Ayvalık Ticaret Odası ve Ayvalık Belediyesi işbirliğinde 13. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Günleri \"Ulusal değer zeytinyağı, küresel hedef bütün dünya\" sloganı ile düzenleniyor. Her yıl olduğu gibi \'zeytine minnet\' yürüyüşüyle başlayan şenliğin açılışına Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Ankara Vali Yardımcısı Nihat Nalbant, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, CHP\'li Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Metin Tokel, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı İbrahim Kantarcı, Ayvalık Zeytin Üreticileri Derneği temsilcileri ile birlikte üreticiler katıldı. Ayvalık Belediye Bandosu eşliğinde başlayan zeytine minnet yürüyüşü saat 09.30\'da 06 Mevkii\'nden başladı ve Cumhuriyet Meydanı\'nda tamamlandı. Ayvalık Ticaret Odası Başkanı İbrahim Kantarcı bu yıl etkinliğe daha yoğun katılım olduğunu söyleyerek Ayvalık coğrafi işaretli zeytinyağının dünyaca ünlü kalitesine dikkat çekmek istediklerini kaydetti. Zeytinyağına sadece Türkiye\'de değil tüm dünyada yeni pazarlar kazandıracaklarını anlatan Kantarcı, \"Aynı zamanda ülkemizdeki zeytinyağı tüketimini artırmak istiyoruz. Özellikle yeni hasat yağlarının satışa sunulduğu bu zeytinyağı pazarımız hiç kuşkusuz dünyaca ünlü Ayvalık zeytinyağının adını çok daha geniş bir alana yayarak bilinirliliğinin artmasını sağlayacak. Bu yıl coğrafi işaretli zeytinyağımızı nasıl dünyaya taşıyabileceğimizi, bunun için zeytin üreticimizin ne yapması gerektiğini, sanayicimiz, tüccarımız, ihracatçımız ve ithalatçımızın dünyaya açılırken hangi stratejileri izlemeleri gerektiğini konuşacağız\" dedi. Kantarcı, hasat günleri ile doğası, tarihi, mimarisi ve lezzetleri ile sıra dışı güzellikler bulunduran Ayvalık\'a dünyanın dikkatini çekeceklerini ve turizm canlılığını daha geniş bir zaman dilimine yayacaklarını dile getirdi.

\'AYVALIK ÖRNEK KENT\'

Zeytinin simge, barış ve bereket olduğunu belirten Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Ayvalık\'ta hasat şenlikleri başladığında Türkiye\'de kişi başına zeytinyağı tüketiminin 800 gram olduğunu şimdi ise 2 kiloya yaklaştığını ifade etti. Ayvalık\'ın zeytinyağı üretiminde örnek bir kent olduğunu belirten Gençer, \"Ayvalık aynı zamanda korumacılığı ile de örnek. Tabiat parkını, SİT alanlarını koruyan bir kent. Zeytin ağacını, tabiat parkımızı korumak lazım. Mimarimizi korumak lazım. Ayvalık bir bütün. Ayvalık 2015 yılında UNESCO\'ya başvurduk ve geçen sene bu başvurumuz kabul oldu. Geçici listeye alındık şimdi hedef kalıcı listeye girip dünya mirası olmak\" dedi.

\'TÜRKİYE VE DÜNYADAKİ EN KALİTELİ ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞINI ÜRETMELİYİZ\'

Balıkesir\'in Türkiye\'yi doyuran il olduğunu savunan Vali Ersin Yazıcı ise, zeytin arazilerinin her geçen gün arttığını söyledi. Dünyada en kaliteli zeytin ve en kaliteli zeytinyağını üretmek için Ayvalık\'a büyük bir rol düştüğünü belirten Yazıcı, \"Ayvalıklı zeytin üreticilerimiz lütfen aynı kalitede üretmeye devam edelim. Başkalarına örnek olmaya devam edelim. Bu standartta kaldığımız müddetçe bizim toprağımızın, doğamızın, havamızın verdiği ayrıcalıkla zeytin, zeytinyağımızın tadı, nefaseti bir başka. Bu lezzeti kalite ile birleştirip Türkiye\'ye ve dünyaya sunmamız gerekiyor. Parmakla gösterilen Ayvalık zeytinyağının tepede kalıp başkalarına örnek olması gerekiyor. Bu konudaki her türlü probleminiz giderilmek zorundadır. Bunun da takipçisi olacak benim. Her türlü sorununuzu iletiniz. Çiftçimizin memnuniyeti bizim mutluluğumuzdur\" dedi.

Katılımcılar, Güvende Kültür Sanat Derneği halk oyunları gösterisinin ardından zeytinyağı pazarını gezerek erken hasat zeytinyağı ve zeytinin tadına baktı.



FOTOĞRAFLI