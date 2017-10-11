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Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)-BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde üzerinde ve evinde uyuşturucu ele geçirilen 1 kişi, gözaltına alındı

11 Ekim 2017 15:06

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)-BALIKESİR\'in Ayvalık İlçesi\'nde üzerinde ve evinde uyuşturucu ele geçirilen 1 kişi, gözaltına alındı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile  Ayvalık Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin koordineli olarak yürüttüğü çalışma sonucunda, İzmir\'den Ayvalık\'a uyuşturucu getirileceği belirlendi. Bunun üzerine dün akşam harekete geçen polis, Ayvalık girişinde 1 kişiyi yakaladı. Aramada, şüphelinin üzerinde 60 gram kokain bulundu. Şüphelinin Ayvalık\'taki evinde yapılan aramada da 10 gram esrar ve 10 kök hintkeneviri bulundu.
Gözaltına alınan şüphelinin İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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