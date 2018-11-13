Ayvalık'ta 'uçak düştü' iddiası asılsız çıktı

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde, pazar akşamı sosyal medyada yayılan uçak düştüğü yönündeki iddialar üzerine başlatılan arama çalışmaları sona erdi. Ekipler herhangi bir bulguya rastlamadı.

Ayvalık ilçesinde pazar günü akşam saatlerinde, kırsal Çakmak ve Kırcalar mahalleleri arasındaki bölgeye bir uçağın düştükten sonra çekildiği iddia edilen duman görüntüleri, sosyal medyada yayınlandı. İddia üzerine Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesine bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) harekete geçti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri çeken kişilere ulaşan ekipler, arama çalışmalarını kırsal Üçkabaağaç ve Kırcalar mahalleleri ile Dikili ilçesine bağlı Bahçeliköy civarında yoğunlaştırdı.

Uçak düştüğü yönündeki iddianın ardından başlatılan çalışmalar bugün sonlandırıldı. Bölgede havalanan herhangi bir uçak kaydı ve kayıp başvurusuna rastlanmadığı belirtilirken, araştırma yapan ekiplerin de herhangi bir bulgu veya bilgiye rastlamadığı bildirildi.



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