Ayvalık'ta sokak hayvanları yararına kermes

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ile gönüllüler, sokak hayvanları yararına kermes düzenledi.

Ayvalık\'ın Cumhuriyet Meydanı\'nda sokakta yaşayan hayvanlar yararına Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve gönüllü vatandaşlar tarafından yılbaşı alışverişi için 20 stant oluşturuldu. Ayvalık Köpek Bakım Çiftliği\'ne Ogan Cemal Can Tedavi Merkezi\'ni kazandıran Zeynep Gülden Can öncülüğünde bir araya gelen gönüllüler, kermeste hediyelik eşya, yiyecek ve içecek satışı yaptı.

Ayvalık Belediye Başkanı CHP\'li Rahmi Gençer, sokakta yaşayan can dostların sahiplenilmesi çağrısında bulunarak, \"Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile gönüllülerin ortaklaşa yaptığı bir çalışma. Örnek oluyor, farkındalık yaratıyor. Ayvalık’ta çevreye, yaşama, sokakta yaşayan hayvanlara çok büyük ilgi ve sevgi var. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz, can dostların bakımı ve sağlığı için son yıllarda üstün bir gayretle çalışıyor. Çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz\" dedi.

Gönüllüler, 6’ncı kez düzenlenen kermesten elde edilen gelirle, can dostların acil ihtiyaçlarının hiçbir yere başvurulmadan karşılanmasını amaçladıklarını belirtti.



FOTOĞRAFLI