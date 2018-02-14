Ayvalık'ta Sevgililer Günü için özel pazar

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Sevgililer Günü\'ne özel hediye pazarı kurdu. Birbirine hediye almak isteyenlere el yapımı takılar, örmeler ve dekoratif süs eşyaları gibi birçok seçenek sunuldu.

Ayvalık Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İktisadi İşletmesi tarafından, ÇYDD Fahamet-Ali Kemal Sabuncugil Eğitim Evi\'nde Sevgililer Günü Hediye Pazarı açıldı. Bugüne özel kurulan pazarda yer alan 12 stantta, el yapımı kolye, yüzük, küpe, bileklik, el işi örmeler, kıyafetler ve dekoratif süs eşyaları satışa sunuldu. Sevgililer Günü\'ne özgün hediye arayanlar için alternatif oluşturan hediyelik ürünlerin fiyatları, 10 TL\'den başlayıp 250 TL\'ye kadar çıkıyor.

Birbirlerine Sevgililer Günü hediyesi almayı düşünen, ancak istediği hediyeyi bulamayan çiftler, Sevgililer Günü\'ne özel kurulan pazarın yolunu tuttu. Eşi Elvan Yıkılmazdağ\'a pazardan güzel bir hediye alan Ahmet Yıkılmazdağ, \"Aldığımız hediye el emeği olunca daha güzel ve anlamlı oluyor. Ayvalık halkının hazırlamış olduğu bu el emeği göz nuru hediyelik eşyaları çok güzel bulduk. Seçerken de zorlandık\" dedi.

Elvan Yıkılmazdağ ise, hediyelik eşyaların hepsinin birbirinden güzel olduğunu ve seçim yaparken zorlandığını belirterek, eşi Ahmet Yıkılmazdağ\'a hediye için teşekkür etti.

Sevgililer Günü\'ne özel kurulan hediye pazarında stant açan emekli öğretmen Sibel Harmandalı ve Naibe Çelebi de birbirine sevgiyle bakan herkesi, farklı bir konsept ile hazırladıkları ürünlerin yer aldığı pazara beklediklerini belirtti.

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