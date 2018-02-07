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Ayvalık'ta sahte şarap operasyonu: 3 gözaltı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'İn Ayvalık ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, şişelenmeye hazır 4 bin 320 litre sahte şarap ve 325 şişede 487

07 Şubat 2018 21:42

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'İn Ayvalık ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, şişelenmeye hazır 4 bin 320 litre sahte şarap ve 325 şişede 487.5 litre mükerrer bandrollü şarap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Altınova Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen istihbari çalışmalar sonucunda, Ayvalık\'ta sahte şarap ürettiği ve piyasaya sunduğu tespit edilen F.G., A.S. ve İ.K.\'ye ait evlere baskın düzenlendi. Eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda, 325 şişe halinde 487.5 litre mükerrer bandrollü şarap ve 4 bin 320 litre şişelenmeye hazır halde bidonlarda bekletilen sahte şarap ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ayvalık Cumhuriyet Savcılığı\'nın talimatıyla şaraplara el konuldu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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