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Ayvalık'ta otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, virajda kontrolden çıkıp trafo binasına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

15 Ocak 2019 12:38

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde, virajda kontrolden çıkıp trafo binasına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Ayvalık ilçesi Cunda Adası Eski Yol mevkisinde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Yakup Gündüz (30 yönetimindeki 35 V 63431 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayınca elektrik trafosu binasına çarptı. Kazada, sürücü Gündüz yaralandı, yanındaki evli ve 2 çocuk babası Mesut Agamola (42) ise yaşamını yitirdi. Bölgeye sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği\'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan Gündüz, Ayvalık Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Gündüz\'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. 

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