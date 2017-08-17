Ayvalık'ta orman yangını çıktı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı, Şeytan Sofrası mevkisinde orman yangını çıktı.

Ayvalık'ta Hakkıbey Yarımadası Şeytan Sofrası'nın alt kısımlarında bulunan çam ve zeytin ağaçlarının yer aldığı bölgede, bugün saat 16.15'te, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Sitelerin de yer aldığı bölgeden yükselen dumanları görenler yangını söndürme ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine ekipler bölgede çalışma başlattı. Yangına 6 helikopter 2 amfibik uçak 36 arazöz 3 dozer müdahale ediyor.

Bölgedeki 2 sitenin sakinleri ise yangın nedeniyle tahliye edildi.