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Ayvalık'ta orman yangını çıktı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede yangın çıktı

17 Ağustos 2017 20:18

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı, Şeytan Sofrası mevkisinde orman yangını çıktı.

Ayvalık'ta Hakkıbey Yarımadası Şeytan Sofrası'nın alt kısımlarında bulunan çam ve zeytin ağaçlarının yer aldığı bölgede, bugün saat 16.15'te, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

 Sitelerin de yer aldığı bölgeden yükselen dumanları görenler yangını söndürme ekiplerine bildirdi. 

İhbar üzerine ekipler bölgede çalışma başlattı. Yangına 6 helikopter 2 amfibik uçak 36 arazöz 3 dozer müdahale ediyor.

Bölgedeki 2 sitenin sakinleri ise yangın nedeniyle tahliye edildi.

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ayvalıkşeytan sofrasıorman yangını

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