Ayvalık'ta olay çıktı

Tuncel YILMAZ / AYVALIK, (DHA) - SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 9\'uncu Grup\'ta Ayvalıkgücü Belediyespor\'un Bornova Yeşilovaspor\'u ağırladığı golsüz biten maçın ardından olaylar çıktı. Hüsnü Uğural Stadı\'nda oynanan karşılaşma gergin geçti. 68\'inci dakikada Bornova Yeşilovaspor Yardımcı Antrenörü Emre Gülşen, bir pozisyon sonrası Hakem Şevketcan Arslan\'a itiraz ettiği için saha dışına gönderildi. Bitiş düdüğüyle iki takım oyuncuları soyunma odasına giderken birbirlerine girdi. Arenaya dönen sahada emniyet güçleri futbolcuları güçlükle ayırdı. Olaylara konuk Bornova Yeşilovalı taraftarlar da karıştı. Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Belediye Başkanı Rahmi Gençer ve İlçe Emniyet Müdürü Fikret Bakır, olayları yatıştırmak için yoğun çaba sarfetti.