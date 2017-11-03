T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ayvalık'ta motosiklet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kadri KAYA/ AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde devrilen motosikletten yola savrulan 3 kişiden 1'i öldü, diğerleri ise yaralandı

03 Kasım 2017 16:00

Kadri KAYA/ AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde devrilen motosikletten yola savrulan 3 kişiden 1\'i öldü, diğerleri ise yaralandı.
Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında, Atatürk Caddesi\'nde meydana geldi. İki arkadaşıyla birlikte Sarımsaklı yönüne giden 35 yaşındaki Sercan Altundağ, 10 YC 834 plakalı motosikletinin kontrolünü yitirdi. Devrilen motosikletten yola savrulup yaralanan Altundağ ile arkasındaki Poyraz Altundağ ve Batuhan Alpal, ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan Sercan Altundağ, yapılan müdahalelere rağmen öldü. Diğer iki yaralının sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kadri KAYA AYVALIK Balıkesir DHA BALIKESİR AyvalıkKazaAtatürk CaddesiSarımsaklıSercan AltundağYCDevrilenAltundağPoyraz AltundağBatuhan AlpalAyvalık Devlet HastanesiYaralılardan Sercan AltundağDiğerPolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24