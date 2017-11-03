Ayvalık'ta motosiklet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kadri KAYA/ AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde devrilen motosikletten yola savrulan 3 kişiden 1\'i öldü, diğerleri ise yaralandı.

Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında, Atatürk Caddesi\'nde meydana geldi. İki arkadaşıyla birlikte Sarımsaklı yönüne giden 35 yaşındaki Sercan Altundağ, 10 YC 834 plakalı motosikletinin kontrolünü yitirdi. Devrilen motosikletten yola savrulup yaralanan Altundağ ile arkasındaki Poyraz Altundağ ve Batuhan Alpal, ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan Sercan Altundağ, yapılan müdahalelere rağmen öldü. Diğer iki yaralının sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.