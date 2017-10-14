Ayvalık'ta esnaf cinayetine 2 tutuklama

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'in Ayvalık İlçesi\'nde esnaf Halis Harun Yurdakul\'un evinde av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2\'si tutuklandı.

Küçükköy Mahallesi\'nin Sarımsaklı mevkiinde esnaf olan Halis Harun Yurdakul, geçen çarşamba günü evinde av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından soruşturma başlatan jandarma, F.T., D.A. ve A.T.\'yi saklandıkları evde yakalayarak gözaltına aldı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.T ve D.A tutuklandı, A.T ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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