Ayvalık'ta denizden demir madeni çıkarılacak olması tedirginlik yarattı

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi açıklarında, özel bir şirket tarafından denizden demir madeni çıkarılması için çalışma başlatılacağı belirtildi. Bu durum, Ayvalıklılar ile çevrecileri tedirgin ederken, demir madenini çıkaracak şirketin yetkilisi Çağatay Köse, doğaya ve denizdeki canlılara zarar vermeyeceklerini söyledi.

İzmir Aliağa merkezli Densan Denizcilik İnşaat ve Taahhüt Şirketi, bir süre önce Altınova açıklarında, denizden demir madeni çıkarmak için girişimlere başladı. Ayvalık Belediye Başkanı CHP\'li Rahmi Gençer de bu durumu, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ile Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan\'ın da katıldığı 13\'üncü Ayvalık Zeytin Hasat Günleri\'ndeki konuşmasında, \"Size buradan üzücü bir haber vermek isterim. Altınova\'da, denizde kısa süre sonra demir madeni çıkarma çalışması olacağı duyumunu aldık. Devletin, bize bir an evvel burada ne gibi çalışma yapılacağını açıklaması gerek\" diyerek, duyurmuştu. Denizden demir madeni çıkarılacak olması Ayvalıklılar ile çevrecileri tedirgin ederken, Ayvalık Tabiat Platformu sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, Altınova sahilinde yapılmak istenen demir madeni arama-tarama faaliyetinin devlet tarafından durdurulmasını istedi.

Tepkiler, devam ederken, şirket yetkilisi Çağatay Köse, Altınova sahilinde konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Köse, Maden İşleri Genel Müdürlüğü\'nden (MİGEM) aldıkları 3361056 erişim No\'lu, IV grup ruhsatlı, Altınova açıklarındaki sahada yer alan \'16.08.33 HA\' kısımda metalik maden yani demir arama ve çıkarma faaliyeti yapmayı planladıklarını söyledi. Bu durumdan rahatsız olunmaması gerektiğini belirten Köse, doğaya ve denizdeki canlılara hiçbir şekilde zarar vermeyeceklerini kaydetti. Köse, yapacakları çalışma hakkında şu bilgileri verdi:

\"Deniz ortamında yapılacak olan faaliyet, tarama gemisi (Diredger) üzerinden taban kumunun süpürge yardımıyla emilerek, seperatöre alınması ve içindeki metalik malzemenin (demir) manyetik şekilde ayrıştırılarak, geriye kalan kumun tekrar deniz ortamına boru vasıtasıyla verilmesi gerçekleşecektir. Projede kum ve çakılın alımı yapılmayacak olup, sadece içerisindeki metalik maden ayrıştırılmış olacaktır. Proje alanı, Balıkesir\'in yaklaşık 110 kilometre güney batısında, Ayvalık\'ın 10 kilometre güneydoğusunda, Altınova Mahallesi\'nin yaklaşık 3 kilometre kuzey batısında bulunmaktadır. Proje, deniz dibi canlıları ve bitkileri örtüsüne zarar vermeyecektir. Aksine daha çok canlı türünün yaşamasına olanak sağlayacaktır. Metalik madenin deniz dibinden arındırılması, canlı ortamının renklenmesine yardımcı olacaktır.\"

Şüphesi olan Ayvalıklılar ile Altınovalıların istemeleri halinde gelip, çalışmaları izleyebileceğini de vurgulayan Köse, \"Elektrik süpürgesine benzer vakumlu tarama gemisinin çalışmaları, Altınova Öğretmenler Sitesi önünden başlayarak, Sarımsaklı\'ya kadar yaklaşık 15 kilometre alanı kapsayacaktır \" dedi.

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