T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ayvalık'ta deniz temizliğinden çıkanlar şaşırttı

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, Turizm Haftası nedeniyle 20 dalgıç tarafından denizde temizlik çalışması yapıldı

20 Nisan 2018 16:51

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, Turizm Haftası nedeniyle 20 dalgıç tarafından denizde temizlik çalışması yapıldı. Dalgıçlar, deniz dibinden sandalyeden masaya, cam şişelerden plastik boru ve kovalara kadar çok miktarda atık çıkardı. Dalgıçlar, denizin dibinde 50 TL\'lik bir banknot da buldu.
Turizm Haftası kapsamında Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi, İlçe Turizm Bürosu, Deniz Ticaret Odası ve Deniz Temiz Derneği ortak organizasyonuyla deniz temizliği yapıldı. ‘İyilik yap, denize atma’ sloganıyla düzenlenen etkinlikte 20 gönüllü dalgıç denizde temizlik çalışması yaptı. İki saat süren çalışma sonunda yaklaşık üç çöp konteynerini dolduracak kadar atık çıkarıldı. Denizden çıkanlar arasında balık kasalarından sandalye, tabure ve masalara, plastik borulardan metal atıklara kadar birçok atık yer aldı. Dalgıçlar, denizin dibinde 50 TL\'lik bir banknot da buldu.
Deniz kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaşmasının sadece deniz canlılarına değil, insan yaşamına olan etkilerine dikkat çekmek istediklerini belirten Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, \"Daha temiz bir deniz, daha temiz bir çevre ve sürdürebilir bir turizm için hepimizin bu çalışmalara katılacağına inanıyorum. Ayvalık’ın, turizm yöreleri içerisinde seçkin yerini koruyacağını umuyorum\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kadri KAYAAYVALIK Balıkesir DHA BALIKESİRin AyvalıkTurizm Haftası nedeniyleDalgıçlarTLTurizm HaftasıAyvalık Kaymakamlığı Ayvalık BelediyesiTurizm Bürosu Deniz Ticaret OdasıDeniz Temiz DerneğiDenizdenDenizAyvalık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24