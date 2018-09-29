T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ayvalık'ta çiftlikte 3 bin 500 balya saman yandı

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında 3 bin 500 balya saman yandı

29 Eylül 2018 13:51

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında 3 bin 500 balya saman yandı.
Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi Bayraklı Kuyu mevkiinde dün öğle saatlerinde Emin Boz’a ait büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre güvenlik kamerası kutusunda kısa devre nedeniyle çıktığı belirtilen yangında saman balyaları alev aldı. Bir anda büyüyen yangına Balıkesir İtfaiyesi Ayvalık Grup Amirliği ekipleri ve Ayvalık Belediyesi iş makineleri ile müdahale edildi. Yangın, hayvanların bulunduğu bölüme sıçramadan söndürüldü. Yangında 3 bin 500 balya saman kül oldu.
​Çiftlik sahibi Emin Boz, yangının hayvan damlarına ulaşmadan söndürülmesi sonrası itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hüsnü EVRENAYVALIK Balıkesir DHA BALIKESİRin AyvalıkAyvalıkAltınova Mahallesi Bayraklı KuyuEmin BozaBirBalıkesirAyvalık Grup AmirliğiAyvalık BelediyesiYangınYangında 3Emin BozFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24