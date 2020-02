Ayvalık'ta bayramda tekne turlarına yoğun ilgi

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde bayramda tatilciler, Tabiat Parkı bünyesindeki adalara düzenlenen günübirlik tekne turlarına ilgi gösterdi. İç turizmde önemli bir yer tutan Edremit Körfezi sahilleri de bayram tatilinde vatandaşların akınına uğradı.

Türkiye\'nin coğrafi olarak en büyük doğal parkı konumundaki Ayvalık Adaları Tabiat Parkı bünyesindeki irili ufaklı 22 adaya yönelik düzenlenen tekne gezileri, her gün 11.00 ile 19.00 saatleri arasında gerçekleşiyor. Günü birlik turlara katılan vatandaşlar, Maden, İncirli, Kara Ada, Güneş Adası, Çıplak Ada, Melina, Ortunç Koyu, Pınar gibi Ayvalık\'ın bakir adalarında denize girerek, tatilin keyfini çıkarıyor. Tekne gezilerine katılanlar 40 TL ücret öderken, öğle yemeğinde ise kendilerine Ayvalık\'a has papalina ya da sardalya balığı ikram ediliyor.

Ayvalık Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi bünyesinde bulunan ve kapasiteleri 450 kişiye ulaşan gezi tekneleriyle gerçekleşen ada turlarına, yaz aylarında günlük ortalama 3 ile 4 bin kişi katılırken, Ramazan Bayramı\'nın birinci ve ikinci gününde toplamda yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Ayvalık adalarının akvaryum görünümlü koylarında denize girme fırsatı bulanlar, animasyon ve canlı müzik performanslarıyla da gönüllerince eğlenebilme fırsatı yakaladı.

Türkiye’de ilk kez adalar turu sektörünü başlatmasıyla tanınan Eşref Jale, \"Bu yıl 3 günlük Ramazan Bayramı tatili, turizmciler için adeta can simidi oldu. Bayram öncesinde talep çok kötüydü. Ama bu bayram bizim moralimizi yükseltti. İnşallah devamı gelir\" dedi.

Gezi teknesi sahiplerinden Özay Cömert de, Ramazan Bayramı’nın başlamasıyla birlikte çok ciddi bir müşteri yoğunluğuyla karşılaştıklarını kaydederek, “İnşallah 24 Haziran’da yapılacak seçimlerin ardından da bu yoğunluk sürer. Bu bayram, ekonomik anlamda yüzümüzü güldürdü” diye konuştu.

Gülşah Batur adlı genç bir tatilci ise Ayvalık’ta ilk kez bir gezi teknesi ile adalar turuna katılacağını ve son derece heyecanlı olduğunu belirterek, “Daha önce arkadaşlarım bu turlara defalarca katılmıştı ve her defasında da çok güzel anlar yaşadıklarını anlatmışlardı. Bugün bende bu turlara katılacağım. Açıkçası tüm gün denizde olup, akvaryum gibi pırı pırıl koylarda yüzeceğim için çok heyecanlanıyorum” şeklinde konuştu.

Bayram tatilinde Balıkesir’in Edremit Körfezi ilçeleri de yoğunluk yaşadı. İç turizmin lideri Edremit Körfezi’nin Akçay, Altınoluk, Güre, Burhaniye, Ören gibi turistik beldelerinin yanı sıra, turizm alanında dünyaca ünlü Ayvalık ilçesi de binlerce tatilciye ev sahipliği yapıyor.

