Ayvalık'ta 'atık su arıtma tesisi' protestosu

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesindeki atık su arıtma tesisinin çalışmaması, 5 Haziran Dünya Çevre Günü\'nde protesto edildi. Ayvalıklılar, tesisin 1 yıl 5 ay 19 gündür kapalı olmasına tepki gösterdi.

Ayvalık\'ta Dünya Çevre Günü dolayısıyla Ayvalık Kent Konseyi ile Çevre Koruma ve Ayvalık\'ı Güzelleştirme Derneği iş birliğiyle \'Ayvalık\'a sahip çık\' etkinliği düzenlendi. Sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile ilçe sakinlerinin katıldığı eylemde, Atık Su Arıtma Tesisi\'nin 1 yıl 5 ay 19 gündür kapalı olduğu belirtildi. Ellerinde \'Büyükşehir göreve, \'Derin deşarja hayır\', \'Arıtmaların seçim malzemesi değil işlevsel olmasını istiyoruz\' yazılı dövizlerle eyleme gelenler, \'BASKİ şaşırma sabrımızı taşırma\', \'Çevreyi hor görme yaşamı boş görme\' sloganları attı.

\'YAŞAM ALANLARIMIZI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ\'

Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Filiz Karayelli, \'biz anlayışı\' ile mücadeleye devam edeceklerini belirterek, \"Türkiye Kent Konseyleri Platformu bünyesinde oluşturulan Ege- Güney Marmara Çevre Komisyonu olarak bölgemizde ve ülkemizde aynı sebeplerle farklı isimlerle karşılaştığımız tüm çevre tahribatlarına karşı yaşam alanlarımızı savunma; ranta, talana, yağmaya karşı dayanışma içerisinde birlikte mücadele etme noktasında kararlılığımızı sürdüreceğiz\" dedi.

\'ARITMA TÜM ENGELLER AŞILARAK DERHAL ÇALIŞTIRILMALI\'

Çevre Koruma ve Ayvalık’ı Güzelleştirme Derneği Başkanı Havva Taylan ise 21\'inci yüzyılda hala kanalizasyon ve arıtma sorununun konuşulmasından utandıklarını söyledi. Avrupa’da 1800’lü yıllarda çözüldüğünü belirttiği sorunun, Ayvalık’ta bir türlü çözülemediğini kaydeden Taylan, şunları söyledi:

\"Oysa sorunun nedeni de çözümü de açıktır. Arıtma sistemleri şirketiyle yapılan sözleşmede su faturalarımıza yansıyan atık su bedelinin yüzde 85’i şirkete ödenerek, 10 yıl içinde borcu kapatılacaktı. 2014 yılındaki yerel seçimlerde Balıkesir Büyükşehir olduğu için arıtma ve kanalizasyon sisteminin idaresi de oraya geçmiştir. Yani atık su bedelini toplayan da bu borcu ödeyecek olan da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi\'dir. Şimdi bizler faturalarımıza yansıyan yüzde 40 atık su bedelini ödemeye devam ediyoruz; ama Büyükşehir Belediyesi bu borcu ödemiyor. Yap-işlet-devret modeliyle yapılan arıtma tesisini çalıştıran firmanın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile düştüğü ihtilaf sonucu karşılıklı olarak yargıya gidilen süreçte arıtmamız halen çalışmıyor. Halk sağlığına ve ekolojik sisteme verdiği yaralar nedeniyle arıtma tüm engeller aşılarak derhal çalıştırılmalıdır.\"

\'CEZAYI KİME KESİYORSUNUZ?\'

Belediyeler, İl Çevre Müdürlüğü ve arıtmayı kuran şirket arasındaki hukuk mücadelesi devam ederken, ekosistemin zarar gördüğünü dile getiren Taylan, \"Soruyoruz; bu davada suçlu deniz mi, denizde yaşayan canlılar mı, denizden geçimini sağlayan balıkçılar mı, ilçemize gelen turistler mi, Ayvalık’ta yaşayan halk mı? Cezayı kime kesiyorsunuz? Bizler Ayvalık halkı olarak çevre ve halk sağlığını göz önüne alarak, arıtma merkezinin derhal faaliyete geçirilmesini Ayvalık Merkez ve Cunda eski yerleşim yerleri başta olmak üzere su ve kanalizasyon altyapılarının projelendirilip, acil olarak yenilenmesini, terfi merkezlerinin genel bakımlarının düzenli yapılmasını, ana kanalizasyon hatları olan bacaların kanalizasyon açma araçlarıyla düzenli temizliğinin yapılmasını istiyoruz\" dedi.

Açıklamaların ardından eyleme katılan sivil toplum kuruluşlarının başkanları, hazırlanan dilekçeyi Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Ayvalık Müdürlüğü\'ne teslim edip, Müdür İskender Çavdar ile görüştü.

BASKİ\'DEN AÇIKLAMA

BASKİ tarafından eylemden 1 gün önce yapılan basın açıklaması, şöyle:

\"Ayvalık Belediyesi\'nce yap-işlet-devret modeli ile özel bir firmaya yaptırılan Ayvalık Atık Su Arıtma Tesisi, 27.02.2015’te, geçici kabulü Ayvalık Belediyesi’nce tamamlanmış ve bu tarihten itibaren sözleşmeden doğan tüm haklar korunarak, BASKİ kontrolünde aynı firmaca işletilmeye devam edilmiştir. Ancak işletmeci firma, tesisi prosese uygun ve verimli bir şekilde çalıştıramadığından BASKİ Genel Müdürlüğü’nce 24.03.2017 tarih ve 55 Karar numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile anılan işin sözleşmesi fesih edilmiştir. Tesisin mevcut durumunun tespiti ve yapılması gereken işler ve bedelinin belirlenmesi için mahkemeye müracaat edilmiş ve bilirkişi tespitlerini yapmıştır. Ayvalık derin deniz deşarj hattında yenileme kapsamında; 630 mm çapında polietilen borularla 955 metre denizin içerisinde boru döşenerek, eksi 30 metre derinliğe, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kriterlerine uygun olarak atık su deşarjı sağlanmış ve körfezin kirlenme ihtimali tamamen önlenmiştir.\"

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