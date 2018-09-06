T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ayvalık'ta 9 kaçak yakalandı

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 9 kaçak ile bir organizatör yakalandı

06 Eylül 2018 13:27

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitmeye hazırlanan 9 kaçak ile bir organizatör yakalandı.
Ayvalık\'ın Tuzla mevkiinde dün gece devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup kaçağı fark etti. Jandarma, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye hazırlanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 9 kaçak ile bu kişilere organizatörlük yapan İran uyruklu kişiyi yakaladı.
Jandarma tarafından gıda yardımı yapılan kaçaklar, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hüsnü EVRENAYVALIK Balıkesir DHA BALIKESİR AyvalıkYunanistan Midilli AdasıAyvalık TuzlaJandarma KomutanlığıJandarmayasaYunanistanın Midilli Adasına gitmeyeAfganistanJandarmaAyvacıkYabancıları Geri Gönderme Merkezi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24