Ayvalık'ta 3'üncü Teferiç Şenliği düzenlendi

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'de, Karadağ\'dan gelen Türklerin 1900\'lü yıllardan bu yana yaşadığı Ayvalık\'ın Küçükköy Mahallesi\'nde bu yıl 3\'üncüsü gerçekleştirilen Küçükköy Teferiç Şenliği\'nde, Boşnak kültürü tanıtıldı.

Yeni açılan otel ve sanat galerileri ile Alaçatı benzeri bir dönüşüm süreci yaşayan Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi’nde Boşnak kültürü, Ayvalık Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğinde düzenlenen şenlikle tanıtılıyor. Geçmişte yapılan akordiyonlu Teferiç kutlamaları yeni bir düzenlemeyle tekrar hayata geçirildi. Bu yıl 3\'üncü kez düzenlenen Teferiç Şenlikleri, Boşnak müzik grubu eşliğinde kortej yürüyüşü ile başladı. Küçükköy Birlik ve Dayanışma Derneği\'nin açılışının ardından meydandaki etkinliklere geçildi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen tarafından hazırlanarak meydana yerleştirilen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün büstünün açılışı yapıldı. Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcıları Figen Güren, Gökay Bacan, İlçe Turizm Büro Sorumlusu Yasemin Gençer, Ahmet Özdil, Şerif Bayri, Necmi Komili ve Mecit Ataklı İlkokulu öğrencileri açılışa katıldı.

Şenlik hakkında konuşan Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Figen Güren, \"3 yıldır düzenlediğimiz bu etkinlik herkeste çok güzel heyecanlar yarattı. Çok birleştirici, güzel şeyler getirdi. Herkes heyecan ve sevgiyle, çok istekle katılıyor, çok sahip çıkıyor. İnşallah iyi şeyler olsun, iyi şeyler gelişsin istiyoruz\" dedi.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan ise \"Doğamızın birtakım özellikleri ve güzelliklerini bu etkinliklerle paylaşıyoruz. Bu gösteriyor ki ilçemiz ve dolayısıyla memleketimiz çok büyük renklerin ev sahipliği içinde. Hoşgörü ile beraber yoğrulmuş şekilde nefes alıp veriyoruz. Bu renkler güzellik kaynağı. Bu güzellikleri ve renkleri birlikte yaşayıp, keyfine varıp, dünyaya tanıtacağız. İyi anne, baba, iyi memur, iyi amir, iyi kaymakam olabilmek hepsinin ötesinde iyi yurttaş olabilmek. Bunu gerçekleştirdiğimizde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere büyük insanlar, Cumhuriyet’in tüm kurucu unsurlarını kabirlerinde rahat ettiririz\" diye konuştu.

YÖRESEL KIYAFETLİ DEFİLE

Konuşmaların ardından müzik grubu Tapani çaldığı yöresel ezgilerle etkinliğe katılanları coşturdu. Ardından Boşnak halk oyunları gösterisi sunuldu. Eşsiz lezzeti ile Küçükköy mutfağı ve el emeği ürünler sergilenerek, katılımcıların beğenisine sunuldu. Boşnak kültürünü yansıtan yöresel kıyafetlerin sergilendiği defile de etkinliğe renk kattı. Gün boyunca Küçükköy’ün tüm sokaklarında yöresel müzikler çalınarak, misafirlere küçük sürprizler yapıldı. Etkinlik kapsamında saat 21.00’de ise müzik grubu Karmakeş Band sahneye çıktı.

Yalova’ya gittiği için şenliklere katılamayan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Ayvalık’ın her köşesinin, Balkan kültürünün, Anadolu’nun izlerini ve değerlerini taşıyan Küçükköy Mahallesi’nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Teferiç Şenlikleri’nde Anadolu mozaiğinin tüm kültürel değerlerini kucaklamayı amaçladıklarını söyledi.



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