Ayvalık'ta 1777 paket kaçak sigara ele geçirildi

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde polisin bir araçta yaptığı aramada 1777 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, İzmir\'den Ayvalık\'a gümrük kaçağı sigara getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Savcılığı\'nın talimatı ile harekete geçen ekipler, şüpheli aracı Altınova Mahallesi uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada çeşitli markalarda 1777 paket kaçak sigara ele geçirilirken, araç sürücüsü S.D. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.