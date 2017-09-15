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Ayvalık'ta 14 kaçak ve 5 organizatör yakalandı

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nden, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya hazırlanan Irak ve Suriye uyruklu 14 kaçak ile aracı olduğu belirtilen 5 organizatör, jandarma tarafından yakalandı

15 Eylül 2017 21:19

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık İlçesi\'nden, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya hazırlanan Irak ve Suriye uyruklu 14 kaçak ile aracı olduğu belirtilen 5 organizatör, jandarma tarafından yakalandı.
İzmir\'den yasa dışı geçiş için Balıkesir\'in Ayvalık İlçesi\'ne getirilen kaçaklardan haberdar olan jandarma ekipleri, harekete geçti. Küçükköy Mahallesi Badavut Mevkii\'nden geçişin yapılacağını belirleyen jandarma ekipleri, dün saat sabah yaptığı operasyonda, organizatör oldukları belirtilen V.İ., B.O., C.E., A.E. ve Y.A.\'yı yakaladı. Irak ve Suriye uyruklu çocuk ve kadınların da yer aldığı toplam 14 kaçak da gözaltına alındı. Kaçakların 800 ila 1000 Euro karşılığında Midilli\'ye geçirileceği öğrenildi. Jandarma, operasyonu sırasında iki araca da el koydu. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından kaçaklar, Balıkesir Göç İdaresi\'ne teslim edildi. Organizatör oldukları belirtilen 5 kişinin ise adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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