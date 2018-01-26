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Ayvalık'ta 1280 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kadri  KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde polisler ihbar üzerine durdurdukları bir araçta 1280 paket kaçak sigara ele geçirdi

26 Ocak 2018 16:14

Kadri  KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde polisler ihbar üzerine durdurdukları bir araçta 1280 paket kaçak sigara ele geçirdi. Sürücü A.B.A. gözaltına alındı.
Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Kaçakçılık Organize Suçlarla  Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir araç içerisinde kaçak sigara bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. İlçe merkezinde Ali Çetinkaya Mahallesi Onursal Caddesi üzerinde A.B.A. yönetimindeki araç durduruldu. Ekipler tarafından araçta yapılan aramada 1280 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kaçak sigaralara el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli A.B.A. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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