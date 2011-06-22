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AYVALIK'TA 1201 ŞİŞE KAÇAK VİSKİ BALIKESİR (A.A)

22 Haziran 2011 22:56

-AYVALIK'TA 1201 ŞİŞE KAÇAK VİSKİ BALIKESİR (A.A) - 22.06.2011 - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir otelde bin 201 şişe kaçak viski ele geçirildiği bildirildi. Alınan bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ayvalık'taki Sarımsaklı bölgesinde bulunan bir otelde, sahte, bozuk ve kaçak içki bulunduğu yolundaki ihbar üzerine, Ayvalık ve Edremit polisiyle operasyon düzenledi. Otelin deposunda yapılan aramalarda, çeşitli markalarda 477 şişe kaçak içki bulundu. İçkilerin Edremit ilçesinde bir yerde depolandığının tespit edilmesi üzerine düzenlenen ikinci operasyonda da 724 şişe bandrolsüz içkiye el konuldu. Olayla ilgili olarak 4 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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