Ayvalık'ta 102 kaçak göçmen yakalandı

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitmek isteyen 102 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Ayvalık İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Türkiye’nin en büyük yüzölçümüne sahip doğal sit alanı olarak bilinen Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içerisinde bulunan Ortunç Koyu çevresinde dün akşam saatlerinde rutin devriye görevi yaparken, ağaçlık alanın içerisinde gizlenmiş göçmenlerin bulunduğu alanı tespit etti.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da olduğu Afganistan uyruklu 102 kaçak göçmeni yakaladı. Operasyonda, şişme lastik bot ve motorunu ele geçiren ekipler, kaçak göçmenleri 2 organizatörün bölgeye getirdiği bilgisine ulaştı. Operasyon sırasında kaçtıkları tespit edilen organizatörlerin pesşine düşen ekipler, 51 KJ 571 plakalı kamyonla Balıkesir\'in merkez Karesi ilçesinde bulunduğunu belirledikleri organizatörler Kenan Ç. ve Hamza Ç.\'yi gözaltına aldı.

Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı\'na getirilerek yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımı yapılan kaçakların işlemleri devam ediyor.



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