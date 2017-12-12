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Ayvalık merkezli suç örgütü operasyonunda 2'si polis 17 kişiye gözaltı

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi merkezli olarak 4 ilde, 'Mardinli Ay' adlı organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, 2'si polis 17 şüpheli gözaltına alındı

12 Aralık 2017 14:44

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesi merkezli olarak 4 ilde, \'Mardinli Ay\' adlı organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, 2\'si polis 17 şüpheli gözaltına alındı.
Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın başlattığı soruşturma kapsamında \'Mardinli Ay\' grubu olarak bilinen organize suç örgütüne karşı 4 ilde 26 ayrı adreste 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Saat 05.00\'te başlayan helikopter destekli operasyonda, polis özel harekat timlerinin de aralarında bulunduğu 105 polis görev yaptı. Operasyonda 2\'si polis memuru 17 şüpheli gözaltına alındı, 9 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 65 tabanca mermisi, çok sayıda kartuş ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 41 bin TL para ele geçirildi. Firari 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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