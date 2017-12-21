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Ayvalık merkezli suç örgütü operasyonuna 18 tutuklama

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi merkezli, 4 ilde düzenlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 18'i tutuklandı

21 Aralık 2017 20:20

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesi merkezli, 4 ilde düzenlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 18\'i tutuklandı.
Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında \'Mardinli Ay\' grubu olarak bilinen organize suç örgütüne karşı geçen 12 Aralık Salı günü, 4 ilde, 26 ayrı adreste 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Helikopter destekli operasyonda, polis özel harekat timlerinin de aralarında bulunduğu 105 polis görev yaptı. Operasyonda 2\'si polis memuru, toplam 19 şüpheli gözaltına alınırken, 9 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 65 tabanca mermisi, çok sayıda kartuş ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 41 bin TL para ele geçirildi.
Gözaltındaki 19 şüpheli, Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli bir polis memurunun da bulunduğu 18 kişi tutuklanırken, bir polis memuru ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Polisin, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

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