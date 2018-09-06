Ayvalık, 'Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği'ne katılıyor

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesi, dünya genelinde 7 bin üyesi bulunan \'Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği\'ne katılıyor. Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği (AYTUGEB) olarak birliğe dahil olacaklarını belirten CHP\'li Ayvalık Belediye Başkanı ve AYTUGEB Başkanı Rahmi Gençer, bu girişim ile Ayvalık’ı dünya kamuoyunda duyurma, diyalog ve turizm açısından gözlem ve kazanımlar elde edileceğine inandığını söyledi.

Mersin\'de 2015 yılında ilk kez düzenlenen Uluslararası Kardeş Şehirler Turizm Zirvesi ile ilk adımı atılan \'Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği\' fikrine çok olumlu baktıklarını ve AYTUGEB aracılığı ile Ayvalık olarak bu birlikte yer alacaklarını açıklayan Başkan Gençer, birliğe katılarak Ayvalık’ın turizm trafiğini artırmak istediklerini kaydetti.

\'AYVALIK’IN ÜRETTİĞİ VE SAHİP OLDUĞU DEĞERLERİ DÜNYA KAMUOYUNA DUYURULACAK\'

Birlik adına dünyanın neresinde bir etkinlik, organizasyon ya da anlaşma varsa, Ayvalık’ın orada temsil edilmesinin, bu çalışma ile gözlem ve kazanımlar elde edilerek, Ayvalık’a katkı sunulmasının gerekliliğine dikkat çeken Gençer, \"Ayvalık’ın ürettiği ve sahip olduğu değerleri dünya kamuoyunda duyurma anlayışı ile hareket ederek bu birliğe katılıyoruz. Bu birliğe katılarak diyalog ve dostluk bağları kurmanın yanı sıra hem yatırımcıları hem de turist gruplarını kentimize çekip Ayvalık’ın gelişimi için değerlendirmeyi planlıyoruz. Ayvalık Belediye Başkanı olarak, ilçemiz turizminin gelişmesi adına bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmaları, çok daha ileri noktalara taşıyacağına inanıyorum. Ayvalık’ın turizmine ivme kazandıracak hedeflere bir an önce ulaşılması için gayretlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz\" dedi.

Birliğin yeni dönem faaliyetleri ise Ekim 2018 tarihinde başlayacak. 2019 yılının ilk zirvesi, 18 Ocak tarihinde İsviçre’nin başkenti Zürih’te, ‘Kardeş Şehirler Turizmde El Ele, Biz Biriz’ temasıyla düzenlenecek. Dünya turizm liderlerinin yanı sıra önemli banka ve medya temsilcilerinin katılacağı zirve ile birlik, beş kıtada hızlı bir teşkilatlanma ve çalışma sürecine girecek. Ayrıca her yıl dünyanın en önemli turizm borsası olan ITB Berlin Fuarı’nda, \'Belediye Başkanları Turizm Zirvesi ve Tanışma Toplantısı\' düzenlenecek.

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