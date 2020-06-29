T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ayvalık açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı; 4 kişi kayıp

29 Haziran 2020 10:36

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı. Bottaki kişilerden 35'i Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendirilen 4 kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Ayvalık’ın Çıplak Ada batısının yaklaşık 1 mil mesafede 1 adet sığınmacı botu olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı olay yerine çok sayıda ekip sevk etti. Sahil Güvenlik Botu tarafından göçmen botunun yarı batık durumda olduğunun ve denizde sığınmacıların bulunduğunun tespit edilmesi üzerine arama kurtarma faaliyetlerine başlandı.

Başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde 35 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sığınmacılardan alınan ilk ifadelerden, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik botlarının kesilerek ve benzin bidonları alınarak Türk Karasularına geri itildikleri öğrenildi.

Sığınmacılardan alınan ifadeler doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen 4 sığınmacının bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

ETİKETLER

sığınmacıbotbattıayvalıkhabersığınmacı botu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24