Ayvacık'ta lastik botta 34 kaçak yakalandı

Dilara ERDİNÇ / AYVACIK(Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek için lastik bot ile denize açılan Afganistan uyruklu 34 kaçak, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Müsellim Boğazı’nda devriye görevi yapan Sahil Güvenlik TCSG 28 Bot Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesinin Sivrice Burnu mevkiinde, kıyıdan 2 mil açıkta lastik botla Midilli Adası’na gitmeye çalışan kaçakları tespit etti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 34 kişi yakalandı.

Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu Beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirilen kaçaklara burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı.

Kaçaklar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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