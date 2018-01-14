Ayvacık'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, bugün saat 14.56\'da merkez üssü Ege Denizi, Ayvacık ilçesi açıkları olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Yerin 9.85 kilometre altında meydana gelen deprem, ilçe merkezi ve köylerinde hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde can ya da mal kaybı olmadı. Ayvacık ilçesinde, geçen yıl 6 Şubat tarihinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde çok sayıda ev yıkılarak kullanılamaz hale gelmişti.