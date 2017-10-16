Ayvacık'ta 33 kaçak yakalandı

İpek GÜNEY/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesi\'nden yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitmeye hazırlanan 33 kaçak, jandarma ekiplerince yakalandı.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bu sabah, Ayvacık\'ın Behramkale Köyü\'nün Biber Deresi Mevkii\'nde, kırsal alanda bir grup kaçağın yasa dışı geçiş için hazırlık yaptığını belirledi. Operasyon yapan ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 33 kaçağı yakaladı. Yakalanan kaçaklar, iki minibüsle Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı\'na getirildi. Suriyeliler\'in, işlemlerinin ardından, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edileceği belirtildi.