T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ayvacık'ta 31 kaçak göçmen yakalandı

Dilara ERDİNÇ / AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde, yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 31 kaçak göçmen yakalandı

06 Eylül 2017 00:13

Dilara ERDİNÇ / AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesi\'nde, yasadışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitmek isteyen 31 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı ekipler bugün akşam saatlerinde devriye görevi yaptığı sırada Bademli Altı Mevkii\'nden lastik bot ile denize açılan kaçak göçmenleri tespit etti. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı TCSG-28 Bot Komutanlığı tarafından denizden 2 mil açıkta düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Irak ve Suriye uyruklu 31 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu\'daki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirilen kaçaklara burada giyecek ve yiyecek verildi. Kaçak göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Dilara ERDİNÇAYVACIKDHAAyvacıkYunanistan Midilli AdasıSahil Güvenlik KomutanlığıBademli Altı MevkiiBununTCSG28 Bot KomutanlığıIrakSuriyeKüçükkuyu Sahil Güvenlik KarakoluKaçakAyvacık Yabancılar Geri Gönderme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24