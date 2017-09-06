Ayvacık'ta 31 kaçak göçmen yakalandı

Dilara ERDİNÇ / AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesi\'nde, yasadışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitmek isteyen 31 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı ekipler bugün akşam saatlerinde devriye görevi yaptığı sırada Bademli Altı Mevkii\'nden lastik bot ile denize açılan kaçak göçmenleri tespit etti. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı TCSG-28 Bot Komutanlığı tarafından denizden 2 mil açıkta düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Irak ve Suriye uyruklu 31 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu\'daki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirilen kaçaklara burada giyecek ve yiyecek verildi. Kaçak göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

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