Ayvacık'ta 17 kaçak yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na lastik botla geçmek isteyen yabancı uyruklu 17 kaçak, sahil güvenlik tarafından yakalandı.

Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kadırgaburnu mevkisinde, kıyıdan 1 mil açıkta, lastik botta bir grup kaçak tespit etti. KB 4305 Bot Komutanlığı ekipleri, lastik botu durdurup, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 17 kaçağı yakaladı. Sahil güvenlik botuna alınarak, kurtarılan kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı Karakolu\'na getirildi. Kaçaklara, burada giyecek ve yiyecek verildi. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık\'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

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