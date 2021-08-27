Aytunç Erkin: 28 Şubat operasyonunu başlatan ihbar mektubunun mimarı A.Y. ile Genelkurmay ve MİT'in ‘parmak izini' tespit ettiği A.Y. aynı kişi mi?

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, 28 Şubat davasına ilişkin kaleme aldığı yazısında, “Operasyonu başlatan ihbar mektubunun mimarı A.Y. ile Genelkurmay ve MİT'in ‘parmak izini' tespit ettiği A.Y. aynı kişi mi?” sorusunu yöneltti.

Göz doktoru Tamer Tatar’a 19 Aralık 2011’de CD ve bazı belgeler gönderen A.Y. ismine dikkati çeken Erkin, “16 Ağustos 2007'de Ergenekon'un ilk operasyonu olan Emin Şirin'e gözaltı süreci de A.Y. isimli ihbarının mektubuyla başladı. Aynı A.Y, 24 Mayıs 2009'da İstanbul Emniyeti'ne “Ergenekon Terör Örgütü” başlıklı bir e-posta yollamış ve kendisini Deniz Kuvvetleri personeli olarak tanıtmış! Ancak… Bir A.Y. daha var! O da eski MİT mensubu!” diye yazdı.

Erkin devamında, söz konusu MİT mensubu hakkında şu bilgileri aktardı:

“MİT görevlilerinin terör suçlarıyla ilgili yargılamasıyla yetkilendirilmiş Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi 16 yıl hapis cezasına hükmettiği MİT mensubu A.Y. hakkında gerekçeli kararını açıkladı. Bu karar ABD destekli ve dini görünümlü örgütle ilgili verilen ilk kararlardan biri olma özelliği taşıyor. Neden mi? Çünkü mahkeme eski istihbarat görevlisinin ‘casusluk' yaptığına hükmetti!

Nasıl mı? 19 Nisan 2010'da Mert Akın adında meçhul biri MİT Müsteşarlığı'na 3 DVD gönderir. “DVD'ler içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı merkezli Ergenekon yapılanmasına ait detaylı bilgiler mevcuttur” diye yazar… Mektup ve 3 DVD'yi kargoyla gönderir. Söz konusu ihbar mektubu ve ekindeki DVD'ler, 10 Haziran 2010'da MİT Müsteşarlığı tarafından Genelkurmay'a teslim edilir? DVD'lerin içeriklerinde bin 426 albay, üsteğmen, teğmen ve astsubayın isimleri yer alır. Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) 19 Nisan 2010'da gönderilen “ihbar mektubunu”, ‘cemaatin/FETÖ' MİT içindeki elemanı A.Y.'nin hazırladığı ve gönderdiği Genelkurmay Askeri Savcılığı tarafından tespit edilir. Dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak'a durum anlatılar. Kodalak da Başsavcı vekili Necip İşçimen'i çağırır! Dosyanın önemi üzerinde iş birliği yapılır! Bu arada ‘parmak izi'nin sahibi MİT'çi A.Y'nin FETÖ bağlantılarını tespit eden MİT Müsteşarı Hakan Fidan başkanlığındaki teşkilat da harekete geçer, teşkilat da ayıklama başlar. ‘Mektupçu' A.Y., 15 Temmuz'dan sonra tutuklanır. Yani… Özellikle 2007'de

Ergenekon'la başlayan ‘vatansever', ‘Mehmetçik' vs… rumuzlu ihbar mektuplarıyla ilgili ilk isim tespit edilmiştir! Gerçek bir isim vardır ve bu mektupları ABD destekli FETÖ'nün hazırladığı ilk kez tutanaklara geçmiştir!”

Erkin verdiği bilgilerin ardından, “28 Şubat operasyonunu başlatan 5 No'lu CD'nin ve ihbar mektubunun mimarı A.Y. ile Genelkurmay ve MİT'in ‘parmak izini' tespit ettiği A.Y. aynı kişi mi?” sorusunu gündeme getirdi.

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