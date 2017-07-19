Aytuğ Atıcı, Meclis kürsüsünden tekrarladı: Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevinde ölmemelidir!

TBMM Genel Kurulu’nun bugünkü oturumunda CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı bir dakikalık konuşma hakkını açlık grevinin 132. gününü geride bırakan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için kullandı. 1 dakikalık süre hakkında Atıcı, tam 11 kez "Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevinde ölmemelidir" dedi.



Tutanaklara yansıyan 1 dakikalık konuşma şöyle:



AYTUĞ ATICI (Mersin) - Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevinde ölmemelidir! Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevinde ölmemelidir! Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevinde ölmemelidir! Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevinde ölmemelidir! Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevinde ölmemelidir! Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevinde ölmemelidir! Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevinde ölmemelidir! Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevinde ölmemelidir! Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevinde ölmemelidir! Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevinde ölmemelidir!

"İki genç eğitimcinin bu pasif çığlıklarını duyun artık"

CHP’den Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevinin 131'inci gününde ve kritik bir dönemde olduklarına dikkat çekerek, “Buradan Başbakana sesleniyorum: 20 Temmuz OHAL sürecinin mağdur ettiği bu iki genç eğitimcinin ölümü göze alan bu pasif çığlıklarını duyun artık. OHAL komisyonunda aciliyeti nedeniyle öncelikli olarak Nuriye ve Semih'in dosyaları incelensin ve adil bir şekilde değerlendirme yapılarak bu iki gencin çok masumane talebi olan işe iade talepleri karşılansın.

Sertel: Bir baba olarak başbakana sesleniyorum

CHP'li İzmir Milletvekili Atila Sertel de, "Bir insan, bir baba, bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak Sayın Başbakana sesleniyorum: Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, bu iki kardeşimizi cezaevinde ziyaret ettim, onlar sadece işlerine geri dönmek istediler, hiç kimseye bir kötülükleri olmadı, kimseye zararları olmadı. Açlık grevini sadece işini ve aşını korumak için yaptılar. Açlık grevi sürerken onları cezaevine attınız. Şimdi bu genç insanlar ölümle pençeleşiyor. Onlar ölmemeli, aramıza dönmeli. Onların çığlığına kulak verin, onların sesine kulak verin.

