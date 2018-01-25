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AYTO'dan operasyondaki askerler için incir desteği

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist gruplara yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Herakatı'na katılan askerler için kuru incir göndereceklerini açıkladı

25 Ocak 2018 18:04

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, Suriye\'nin Afrin bölgesindeki terörist gruplara yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Herakatı\'na katılan askerler için kuru incir göndereceklerini açıkladı.
AYTO, \'Zeytin Dalı Herakatı\'na katılan askerler için kuru incir desteği sağlayacak. AYTO Başkanı Hakan Ülken, bu konuda yaptığı açıklamada şöyle dedi:
\"Afrin\'de \'Zeytin Dalı Herakatı\' operasyonuna katılan Mehmetçiklerimiz var. Ülkemizin bazı illerinde o bölgenin yerel ürünleri askerlerimize destek amaçlı gönderiliyor. Biz de AYTO olarak en önemli ürünlerimizden kuru incir desteğinde bulunacağız. Orada görev yapan asker sayısı ne kadarsa, onlara yetecek kadar incir göndereceğiz. En kısa sürede AYTO olarak bizim öncülüğümüzde kuru incirleri toplayarak, operasyon bölgesine göndermeyi planlıyoruz.\"

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