AYTO hizmet binası, Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla açıldı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN Ticaret Odası (AYTO) tarafından yapımı tamamlanan hizmet binası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu\'nun katıldığı törenle hizmete açıldı. 6 milyon TL\'ye mal olan hizmet binasının iki salonuna İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Rifat Hisarcıklıoğlu\'nun ismi verildi.

Aydınoğulları Beyliği mimarisinden esinlenerek 15 ayda yapılan yeni AYTO hizmet binası, yaklaşık 6 milyon liraya mal oldu. Yeni hizmet binasının toplantı ve konferans salonlarına, yapımı sırasında Aydın\'da görev yaptığı dönemde destek veren İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu\'nun isimleri verildi. Açılışa; İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın milletvekilleri Mehmet Erdem ve Mustafa Savaş, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, çevre il ve ilçelerden gelen oda başkanları, siyasiler ve oda üyeleri katıldı.

\'EFELİK SADECE AYDIN\'A BAĞLI DEĞİL\'

AYTO Başkanı Haka Ülken, \"Çok şeyler öğrendiğim, tecrübeler kazandığım, Türk özel sektörünün baş efesi olan Rifat Hisarcıklıoğlu bizim onur konuğumuzdur. Efelik sadece Aydın\'a bağlı değil, Efe olmak için Aydınlı olmaya gerek yok, Kayseri\'den de efe olabiliyorsunuz. Üyelerimizden aldığımız güçle üye odaklı hareket ettik. 2000\'li yıllardan beri Aydın\'ın yeni bir hizmet binasına ihtiyacı olduğunu hep söylüyorduk. Bizim meclis dönemimizde yerini tespit ettik, projelendirdik, inşaatını yaptık ve bugün de açılışını yaptık. Binaya Aydın\'a özgü Aydınlıoğulları motifi ve üçgözleri de işledik. Binamız 6 bin 300 metrekare kapalı alana sahiptir. 25 metre genişliğinde, 38 metre yüksekliğinde ve 26 metre yüksekliğindedir. En önemlisi binanın her tarafı üyelerimizin kullanabilmesi için yapılmıştır\" dedi.

\'AYDIN\'A BEŞ YILDIZLI HİZMET VERİYOR\'

AYTO\'nun Aydın\'a 5 yıldızlı hizmet verdiğini belirten Hisarcıklıoğlu da \"Aydın bizim için istiklal meşalesini yakan şehirdir. Adaletsizliğe ve zulme uğrayanları cesurca savunan, milletin izzetini ve namusunu koruyan efelerin ve zeybeklerin şehridir. 100 yıl önce ecdadın sahip olduğu ruh ve iman, bugün Aydın\'daki torunlarında yani sizlerde mevcuttur. Afrin\'deki Mehmetçiklerimizin için yollamış olduğunuz incirler için de ayrıca teşekkür ediyorum. AYTO Aydın için güzel işler yapmaktadır. Zaten akredite olan odamız üyesine beş yıldızlı hizmet sunmaktadır. Bugün Londra, Berlin ve Paris odaları üyelerine hangi standartta hizmet veriyorsa, Aydın Ticaret Odası da aynı şekilde hizmet vermektedir. Yıldıza yakışır yeni bir yıldızı kazandırdınız Aydın\'a hayırlı olsun\" diye konuştu.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise \"Bugün Aydın camiasının ve Ticaret Odası\'nın düğün günüdür. Bugün hakikaten öyle bir gün yaşanıyor. Bol ve bereketli kazançların başlangıcı olsun\" dedi.

AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Mehmet Erdem de yapılan hizmet binasının Aydın\'a daha iyi hizmet vereceğini ve ekonomiye can geleceğini ifade ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

AÇILIŞ DUALARLA YAPILDI

Konuşmaların ardından AYTO Hizmet Binası\'nın açılış kurdelesi hep birlikte kesildi. Ardından İzmir Valisi Erol Ayyıldız\'ın adını taşıyan salonun açılışı ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonu\'nun açılışı gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu ayrıca açılış sonrası, Aydın Ticaret Borsası ve Aydın Sanayi Odası\'na ziyarette bulundu.



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