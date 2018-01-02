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Ayten'i tehdit edip, 'Seni başkalarına yar etmem' demiş

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA)- BURDUR'un Ağlasun ilçesinde, geçen pazar günü erkek arkadaşı Furkan K

02 Ocak 2018 17:48

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA)- BURDUR\'un Ağlasun ilçesinde, geçen pazar günü erkek arkadaşı Furkan K. (19) tarafından önce bıçaklanıp sonra da yastıkla boğularak öldürülen Ayten Keklik\'in (17) cenazesi, toprağa verilmek üzere Mersin\'e götürüldü. Baba Erdinç Keklik, \"Kızım ayrılmak istiyordu. Tehdit etmiş, \'Seni başkalarına yar etmem\' demiş\" dedi.
Ağlasun merkez Sakarca Mahallesi Pişkin Sokak\'taki 4 katlı öğrenci apartının son katında, geçen pazar günü meydana gelen olayda, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Ağlasun Meslek Yüksekokulu (MYO) Posta Hizmetleri Bölümü 1\'inci sınıf öğrencisi Furkan K., Mersin\'den gelen Hafsa Sultan Kız Meslek Lisesi öğrencisi kız arkadaşı Ayten Keklik\'i bıçakladıktan sonra yastıkla boğarak öldürdü. Sesleri duyan aparttaki diğer öğrencilerin durumu haber vermesi üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Ayten Keklik\'in cansız bedenini buldu. Furkan K.\'nin ise boynunu ve bileklerini bıçakla kesip intihara kalkıştığı belirlendi. Ambulansla Bucak Devlet Hastanesi\'ne götürülen Furkan K. tedaviye alındı. Ayten Keklik\'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na getirildi.
Ayten Keklik\'in cenazesi, işlemlerin ardından bugün ailesine teslim edildi. Cenazeyi teslim alan baba Erdinç Keklik, kızının Furkan K. ile 3 yıldır arkadaşlık yaptığından haberleri olduğunu söyledi. Kızının kıskançlık nedeniyle öldürüldüğünü anlatan Erdinç Keklik, \"Kızımı günübirlik erkek arkadaşının yanına gönderdik. Aynı gün akşam geri dönecekti. Yılbaşını evde birlikte geçirecektik. Kızımla erkek arkadaşı 15-20 gün önce kavga etmişti. Bunun üzerine çocuk habersiz Mersin\'e gelmiş. Kızım ayrılmak istiyordu. Tehdit etmiş, \'Seni başkalarına yar etmem\' demiş. Demek ki öç almak için kızımla barışmış. Kıskançlık yüzünden kızımı öldürdü\" diye konuştu.
Yargının gereken cezayı vereceğine inandığını aktaran Erdinç Keklik, \"Yargıya güveniyorum, cezasını almasını istiyorum\" dedi.
Ayten Keklik\'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Mersin\'in Erdemli ilçesine götürüldü.

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