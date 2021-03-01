Ayten Öztürk'ün yarın görülecek karar duruşması öncesi avukatlarından çağrı: Tutuklanması için de ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmesi için de tek bir neden yok

Lübnan'dan Türkiye'ye iade edilen ancak gözaltına alınmayarak, üstü devlet dairesi, altı işkencehane bir yerde 6 ay boyunca sorgulandığı öne sürülen ve DHKP-C bağlantısı iddiasıyla yargılanan Ayten Öztürk'ün tutuklu bulunduğu dosyanın karar duruşması yarın görülecek.

Öztürk’ün avukatları yarın İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmaya ilişkin bilgilendirme ve çağrıda bulundu.

Öztürk'ün avukatları, şu çağrıda bulundu:

"2 Mart Salı Günü İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Ayten Öztürk’ün tutuklu bulunduğu dosyanın karar duruşması görülecek. Ayten Öztürk için iki kere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Bunun nedeni ise 2008 yılında Okmeydanı’nda bir çocuk tacizcisinin halk tarafından dövüldükten sonra hastanede hayatını kaybetmiş olması. Ayten Öztürk’ün bu olayla bağı; aynı dosyada sanık olarak yargılanan bir başka kişinin “Ayten o gün kaldırımdan olanları izledi.” Beyanından ibaret. Bu ifade nedeniyle “kasten öldürmeye azmettirme” iddiası ile yargılanıyor. Bunun yanısıra bu olay nedeniyle anayasal düzenin bozulduğunu da düşünen savcılık, Ayten Öztürk hakkında “anayasal düzeni bozmaya teşebbüs” suçlaması ile de ceza istiyor.

Ayten Öztürk, Lübnan’dan kaçırıldıktan sonra 6 ay boyunca MİT binasında işkence gördü. Elektrik verilmesi, copla dövme, cinsel taciz gibi işkencelerden sonra boş bir arsaya bırakıldı; kendisini buradan Ankara Emniyeti gözaltına aldı. Devamında Ankara’da bulunması nedeniyle bir soruşturma açılıp tutuklandı. Şu an tutuklu bulunduğu dosyadan ise ifadesi alındı ve serbest bırakıldı.

Ankara’da yakalanmasına ilişkin açılan davanın İstanbul’da görülen dava ile birleştirilmesinin ardından kendisini serbest bırakan mahkeme tutuk devam kararı verdi. Müvekkilimiz Ayten Öztürk daha önce serbest bırakıldığı bu dosyadan halen tutuklu bulunuyor.

Ayten Öztürk’ün 2008 yılında Okmeydanı’nda bir çocuk tacizcisinin halk tarafından dövüldüğü gün orada olduğuna dair bile tek bir kamera kaydı yok. Dosyada cezadan kurtulmak için yalan beyanlarda bulunan sanık dışında o gün orada gördüğünü söyleyen kimse yok. Ayten Öztürk’ün tutukluluğu ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmesi işkencenin devamı haline gelmiştir. Önce işkenceyi ve izlerini gizlemek için tutukladılar. Şimdi de ona işkence yapanların dediği gibi onu ömrünün sonuna kadar hapishanede tutmak istiyorlar.

Ayten Öztürk’ün tutuklanması için de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi için de tek bir neden yok.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahekmesi’nde 2 Mart günü saat 13:30’da görülecek duruşmasında Ayten Öztürk’ün özgürlüğünü istemeye meslektaşlarımızı ve halkımızı davet ediyoruz."

Gökçer Tahincioğlu yazdı: "Görünmeyenler" ve görünenler