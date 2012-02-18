Ayten Öztürk dosyası 'örgütlü suç' kapsamına alındı

Hülya Karabağlı

T24 - Ankara

İnsan Hakları Komisyonu’nun yakın takipte tuttuğu, ‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım ve ekibi tarafından öldürüldüğü söylenen Ayten Öztürk dosyasında önemli bir adım atıldı. Dosya, örgütlü suç kapsamına alındı. Soruşturma Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’nın görev alanına girdi.

“Olumlu bir gelişme” diyen ailenin avukatı Cihan Söylemez, T24’e, “Şüpheli listesindekilere böylelikle soruşturma yolu göründü” dedi. Dosya, daha önce Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaydı.

Mazgirt’in Hüzünlü Hıdır Babası

TunceliMazgirt İlçesi’nin gözü yaşlı babası Hıdır Öztürk, 1992 yılındabölgedeki faili meçhul cinayetlerde en çok adı verilen ‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım tarafından sorgulandıktan sonra öldürülen kızı Ayten Öztürk’ün katillerinin bulunması için 20 yıldır mücadele veriyor. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na gelen acılı baba kızının Mahmut yıldırım tarafından sorgulandıktan 11 gün sonra cesedinin tanınmayacak biçimde bulunduğunu anlatmıştı.

İtirafçılar, Yeşil’i gösterdi

Avukat Cihan Söylemez, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’na geçtiğimiz ay 21 maddelik bir talep listesi sundu. “Soner Yalçın tarafından yazılan “ Binbaşı Ahmet Cem Ersever’in İtirafları “ adlı kitapta Ayten Öztürk’ü , JİTEM adlı yasadışı terör örgütünün üyelerinden “Yeşil” kod adı ile daha çok bilinen Mahmut Yıldırım ve ekibi tarafından öldürüldüğü ifade edildiğine dikkat çekti. Bir dönem JİTEM üyesi olan ve şimdi İsveç’te yaşayan Abdülkadir Aygan’ın demeçlerinde de; Ayten Öztürk’ün Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım’ın öldürdüğünün anlaşıldığı” dendi.

Avukat Cihan Söylemez’in Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu 21 maddelik talep listesinde, bilgisine başvurulması, soruşturulması, tutuklama tedbirinin uygulanması istenen isimler yer alıyor.

MEHMET EYMÜR HAKKINDA SORUŞTURMA: Mahmut Yıldırım’ı işlemiş olduğu cinayetlere rağmen Milli İstihbarat Teşkilatında devlet adına görevlendiren Mehmet Eymür hakkında “ suçu ve suçluyu saklamak, gizlemek ve korumaktan” dolayı soruşturma açılmasını ve Mahmut Yıldırım hakkında bildikleri ile ilgili ifadesinin alınması,

MESUT MEHMETOĞLU: Ayten Öztürk cinayetinde Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırımve ekibinin yer aldığı konusunda, ivedi şekilde cinayetin şüphelileri olan Mesut Mehmetoğlu, Mehmet Yazıcıoğulları kişiler hakkında soruşturmaya başlanmasını ve tutuklanmalarını talep ederiz.Mesut Mehmetoğlu, TBMM Susurluk raporunda Binbaşı Ahmet Cem Ersever’in öldürülmesi olayında ismi geçen ve Yeşil’in ekibinden yer alan JİTEM tetikçilerinden biri olarak anılmaktadır.Keza aynı şekilde Susurluk Raporunda, Yeşil ile birlikte çalışan isimlerden biri olan Serdar OD’un da ismi geçmektedir.Mesut Mehmetoğluhakkında Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da JİTEM üyesi iken işledikleri cinayetlerden dolayı yargılama yapılmıştır.Bu bakımdan Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına Mesut Mehmetoğlu’nun akıbeti ile ilgili olarak müzekkere yazılması gereklidir.

ARİF DOĞAN’A TUTUKLAMA TEDBİRİ: Ayten Öztürk cinayetinin JİTEM terör örgütü tarafından işlendiği ve örgüt yöneticilerinin de bu cinayetten sorumlu oldukları göz önüne alınarak, Mahmut Yıldırım ve ekibini JİTEM bünyesinde çalıştıran Albay Arif Doğan hakkında da soruşturmaya başlanmasını ve hakkında tutuklanma tedbirinin uygulanmasını,

DÖNEMİN TUNCELİ EMNİYET MÜDÜRÜ: Mahmut Yıldırım’ın 1992 yılında Tunceli Emniyet Müdürü olan Ahmet Demir’in ismini kendi kimliği gibi kullanması ve bu durumun da Mahmut Yıldırım’ın JİTEM adına faaliyetlerini kolaylaştırdığı şüphesi ile ; 1988-1992 yılları arasında Tunceli’de görev yapmış eski emniyet müdürü Ahmet Demir hakkında soruşturmaya başlanarak , ifadesinin alınmasını

DÖNEMİN TUNCELİ ALAY KOMUTANI VE VALİSİ: Müvekkil Hıdır Öztürk’ün TBMM İnsan Hakları Komisyonunda anlattığı üzere, Mahmut Yıldırım’ın içinde bulunduğu yasadışı JİTEM örgütünün faaliyetlerine yardımcı olduğu ve Ayten Öztürk’ün öldürülmesi olayında yardımları olduğu şüphesi ile dönemin Tunceli Alay Komutanı Aslan Yıldırım ve dönemin Tunceli Valisi Ahmet Yıldırım hakkında soruşturmaya başlanmasını,

JİTEM DOSYASI ÖRNEĞİ: Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesinden JİTEM davası dosyası suretinin istenmesini, Faili Meçhul Cinayetleri Soruşturan Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak, gizli tanık M.E.’nin Mahmut Yıldırım ile ilgili vermiş olduğu ifadenin tutanağının istenmesini ve savcılığa kendisinin sunmuş olduğu CD’nin kopyasının istenmesini

MEHMET EYMÜR’DEN YEŞİL DOSYASI İSTENSİN: Milli İstihbarat Teşkilatına müzekkere yazılarak Mehmet Eymür’ün oluru ile MİT’te çalışmaya başlayan Mahmut Yıldırım hakkındaki arşiv dosyasının istenmesini, Milli İstihbarat Teşkilatına müzekkere yazılarak, Mahmut Yıldırım’ın hangi tarihte ve ne tür görevlerde, hangi isimlerle görevlendirildiğinin cevabının istenmesini,

OTOPSİ RAPORUNU TANZİM EDEN DOKTORLAR: Ayten Öztürk cinayetinde otopsi raporunu tanzim eden doktor Nusret Akpolat ve Zülfü Kılıç’ın “JİTEM Örgütünün” baskıları sonucu mu rapor tanzim ettikleri şüphesi doğrultusunda ifadelerinin alınmasını

YEŞİL’İN BANKA HESABI VAR MI: Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaralı Mahmut Yıldırım’ın adına açılmış bir banka hesabının bulunup- bulunmadığının bankaların merkez şubelerine müzekkere yazılıp sorulmasını, Ankara, İstanbul ve Antalya illerinde gayrimenkul bulunup-bulunmadığının ilgili tapu sicil müdürlüklerinden sorulmasını var ise şayet kayıtları ve yapılan işlemlerin tarih sırasıyla istenmesini,

YEŞİL’İN DÖRT AYRI KİMLİĞİ: Ahmet Demir, Mehmet Kırmızı, Metin Aatmaca, Hasan Kütük adlı kimlikleri kullandığı anlaşılan Mahmut Yıldırım’ın bu isimler adına banka hesap numarası açma ve kullanma ihtimalinin bulunup-bulunmadığının araştırılmasını,

DEVLETTEN MAAŞ ALIYOR MU: Türkiye’de noterlerde işlem yapma ihtimaline binaen başta Ankara ve Antalya illeri olmak üzere ilgili noterliklere müzekkere yazılarak herhangi bir kaydın olup-olmadığının sorulmasını, emeklilik nedeni ile her hangi bir maaş ödenip-ödenmediğinin Sosyal Güvenlik Kurumundan ve diğer ilgili kurumlardan sorulmasını,

ÖRTÜLÜ ÖDENEKTEN PARA: JİTEM adlı örgütün finans kaynağının “ örtülü ödenek” olduğu iddiaları karşısında Başbakanlık Makamına yazı yazılarak Ayten ÖZTÜRK cinayetinin işlendiği 49. Ve onun devamı olan 50. hükümetler döneminde “ örtülü ödenek” ten JİTEM adlı hukuk dışı yapılanmaya bütçe aktarılıp-aktarılmadığının sorulmasını

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR MU: Mahmut Yıldırım’ın kırmızı Bültenle halen aranıp-aranmadığının sorulması,

MİT YEŞİL’İ İÇİN EKİP OLUŞTURSUN: Mahmut Yıldırım’ın yakalanması amacıyla Milli İstihbarat Teşkilatından bir ekibin görevlendirilmesini,

UZMAN ÇAVUŞ GÜLTEKİN SÜTÇÜ: Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesinde JİTEM üyesi iken işlediği cinayetlerden dolayı hakkında yargılama yapılmıştır. Eski JİTEM üyesi Abdülkadir Aygan, Ayten Öztürk cinayetine ilişkin olarak basına vermiş olduğu demeçlerde “ Yeşil’in yanında Dersim’den gelen uzman bir çavuşun bulunduğunu” ifade etmiştir.Ayten Öztürk cinayetinde Yeşil’in cinayet ekibinin içinde yer alıp-almadığının soruşturulması içinGültekin Sütçü’nünşüpheli olarak ifadesinin alınması.