Aytemiz'in Motorcu Dostu Trafik Projesi, Dünya Motokros Şampiyonası'nda anlatıldı

Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AYTEMİZ\'İN Motorcu Dostu Trafik Projesi, Afyonkarahisar\'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye etabında katılımcılarla paylaşıldı.

Afyonkarahisar\'da bugün başlayan Dünya Motokros Şampiyonası\'nda Aytemiz\'in başlattığı Motorcu Dostu İstasyon Projesi ve Trafikte Empati Hareketi ile devam eden Motorcu Dostu Trafik Kurumsal Sorumluluk Projesi, Aytemiz\'in sponsoru olduğu; 80 ülkede canlı izlenen, 180 ülkede yarış başına 802 milyon küresel görüntülemeyle motor sporlarının en gözde organizasyonu olan Dünya Motokros Şampiyonası\'nın Türkiye etabında (MXGP Of Turkey) motosiklet tutkunlarına anlatıldı.

\"BEKLENTİLERİMİZİN ÇOK ÇOK ÜSTÜNDE\"

Proje kapsamında Türkiye\'nin birçok ilinde hikayelerini paylaşan Asil Özbay, Afyonkarahisar\'daki şampiyonada motor sporları tutkunlarıyla buluştu. Şampiyonanın çok keyifli başladığını dile getiren Özbay, \"Biz \'Motorcu Dostu Trafik\' ve Aytemiz ekibi olarak buradayız. Bu önceki yıllarda başlamış olan motorcu dostu istasyonlar projesinin ileri aşamasıdır. Motosiklet kullanıcılarına yönelik çözüm önerileri bulmaya çalışıyoruz. Benim yaptığım aslında il il dolaşmak ve motosiklet kullanıcılarıyla buluşup yol hikayelerimi anlatararak güvenli sürüş, ekipman kullanımının öneminden bahsederek bu kullanıcıların taleplerini Aytemiz\'deki ekibe taşımaktır. Katılımlar çok iyi ve oldukça iyi geçiyor. Beklentilerimizin çok çok üstünde\" dedi.

\"YOL HİKAYELERİMDEN ANLATIYORUM\"

Motor sporları tutkunlarına başından geçen olayları anlattığını ifade eden Özbay, şöyle konuştu:

\"Projenin diğer bir ayağı olarak da sabit eğitimler var. Mesleği motosiklet eğitmeni olan eğitimler var. Bununla ilgili, güvenli sürüş 1, 2 ve 3 olarak eğitimler alınabiliyor. Benim yaptığım ise tamamen yol hikayelerimi anlatmak. Festivalde bulunma sebebimiz de budur. Ayrıca motorcu dostu istasyonun diğer istasyonlardan farkı nedir? Motosiklet kullanıcılarına yönelik özel park alanları var. Ekipmanlarımızı sürekli taşıyamıyoruz. Bunları koyabileceğimiz bu tür alanlar var. Ekipmanlarımızı kilitleyerek daha sonra alabiliyoruz. Onun dışında kaymaz zeminler var. Diğer istasyonlarda bulamayacağımız ekipmanları rahatlıkla motorcu dostu istasyonlarda bulabiliyoruz.\"

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)